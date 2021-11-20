"Химик" против "Будивельника", "Одесса" принимает "Черкаськи Мавпы": анонс Суперлиги Windrose 20 ноября
В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 20 ноября, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. Киевский "Будивельник" отправится в гости к "Химику", а в Одессе местный одноименный клуб примет "Черкаськи Мавпы".
20 ноября. Южное, СК Олимп
Химик - Будивельник
Начало матча - 14:00
Трансляция — УНИАН
Южненский Химик и киевский Будивельник проведут вторую встречу в сезоне. В матче первого круга киевляне на последних секундах одержали победу (76:72) и теперь попытаются удвоить преимущество в сезонной серии в выездном матче.
Химик проиграл первый матч игровой недели, уступив на домашней площадке аутсайдеру — Черкаським Мавпам. Будивельник в первой игре недели на выезде одолел Одессу, а в этом выездном турне дебютировал за киевлян Джером Рэндлом, который вместе с Владимиром Коневым недавно усилил состав команды Игорса Миглиниекса.
Химик выиграл 5 из 8 домашних матчей регулярки, Будивельник выиграл аналогичное количество выездных поединков. Домашний паркет должен помочь команде Виталия Степановского, но киевляне находятся в неплохой форме, выиграв 5 последних матчей и овладев вторым местом в турнирной таблице. Матч будет интересен — обоим коллективам нужно улучшать свое положение в топ-8.
Одесса — Черкаськи Мавпы
Одесса, СК Динамо
Начало матча - 16:00
Трансляция — Obozrevatel
В заключительном матче игровой недели сыграют команды из нижней части турнирной таблицы - Одесса будет принимать Черкаськи Мавпы. Именно в Черкассах в первом круге одесситы одержали свою дебютную победу в сезоне (86:81).
Гости подходят к этому матчу с 3 победами в 14 матчах, у хозяев 5 побед в 15 матчах. Обе команды претендуют на место в зоне плей-офф, но для этого нужно выигрывать именно такие матчи у прямых конкурентов.
Одесса более убедительно смотрится на домашней площадке, Мавпы, в свою очередь, продолжают искать пути для улучшения результатов. Победа в Южном может свидетельствовать о том, что команде Максима Михельсона понемногу удается прогрессировать, а подписание Генри Дугата этому лишь способствует.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Прометей" одержал 14-ю подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Подопечные Ронена Гинзбурга подтвердили статус лидера первенства в домашней встрече с "Днепром", в которой были сильнее – 102:64.