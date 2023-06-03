Городской голова Черкасс и почетный президент 'Черкасських Мавп' подписали меморандум о сотрудничестве клуба и города

Городской голова Черкасс и почетный президент Черкаських Мавп подписали меморандум о сотрудничестве клуба и города

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В черкасском ПС "Будивельник" состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между ООО Черкаськи Мавпы и Черкасской городской территориальной общиной. Это мероприятие стало важным событием для спортивного сообщества города и положило основу для совместных усилий в развитии и популяризации баскетбола в регионе.

Торжества собрали многие почетные гости, среди которых были воспитанники и тренеры баскетбольной школы Черкаськи Мавпы и представители Черкасского городского совета. Главной целью этого мероприятия было укрепление сотрудничества между командой Черкаськи Мавпы и городскими властями с целью поддержки и развития баскетбола в Черкассах.

Меморандум был торжественно подписан городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко и почетным президентом ООО Черкаськи Мавпы Виталием Бужским. Этот документ закладывает фундамент для совместных проектов и инициатив, направленных на развитие баскетбола и спортивных мероприятий Черкасс.

Во время церемонии городской голова Анатолий Бондаренко поздравил команду "Черкаськи Мавпы-06" с их успехом, бронзовым призерством на чемпионате Украины и вручил капитану команды Максиму Фесуну кубок.

Также были вручены благодарности тренерам, представителям детской школы и капитанам юношеских команд "Черкаських Мавп".

"Я вспоминаю молодых, еще когда-то, воспитанников Черкаських Мавп таких, как Свят Михайлюк, Скапинцев и Ткаченко. Я вспоминаю их в этом зале, тогда мы переживали за их первые шаги в баскетболе, а сейчас они настоящие звезды европейского баскетбола и мирового.

Сделаем все возможное для того, чтобы следующее поколение выглядело не хуже, мы понимаем, что в такое сложное время для спонсорства и меценатства, которое есть в Украине, поддержка городской власти сверхважная. Мы готовы взять на себя это социальное бремя и поддерживать, как главную команду, так и баскетбольную школу Черкаських Мавп, потому что это бренд, нуждающийся в поддержке, имя у него есть не только на всю Украину, а уже и на весь мир! - городской голова Анатолий Бондаренко.

В свою очередь команда Черкаськи Мавпы проявила свою благодарность почетным гостям, подарив им именную игровую форму команды. Этот жест символизирует совместный труд и партнерство по развитию баскетбола в городе.

Почетный президент Черкаських Мавп Виталий Бузько посвятил команде стихотворение:

На схилах сивочубого Дніпра,Черкаси розквітають мальовничі,І є команда баскетбольна й гра Черкаські Мавпи - блискавичні!

Команда наша то сім’я велика,Поєднує і думки, і серцяІ славой чемпіонства оповита,І будемо ми з нею до кінця!

І хоч і смуток нині на Вкраїні,але в команду віримо повік,Ми переможемо, бо ми всі єдині,Черкаси ми прославимо навік!

Во время мероприятия гости могли насладиться выступлениями народного художественного танцевального коллектива Виктория под руководством Виктории Сухенко и школы спортивного танца и воздушной акробатики под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Елены Садовской. Эти выступления придали праздничное настроение и радость всем присутствующим.

Звездные воспитанники баскетбольной школы Черкаських Мавп, такие как Иван Ткаченко, Дмитрий Скапинцев и Святослав Михайлюк, поздравили участников от всей души, видеопоздравлениям. Их успехи и достижения являются большим вдохновением для молодых спортсменов и мотивируют их к дальнейшим свершениям в баскетболе.

Кроме этого, в завершение официальной части мероприятия чемпион Европы по баскетбольному фристайлу Анатолий (STAN) Лутицкий провел мастер-класс по фристайлингу для детей баскетбольной школы.

Это мероприятие добавило эмоциональности и активности, а также показало, что баскетбол - это спорт, который может объединять разные направления и создавать невероятные шоу.

Подписание меморандума о сотрудничестве между ООО "Черкаськи Мавпы" и Черкасской городской территориальной общиной открывает новые перспективы для развития баскетбола в Черкассах. Это партнерство создаст благоприятные условия для организации и проведения местных спортивных соревнований, расширения спортивной базы и привлечения большего числа молодых людей к занятиям баскетболом. Надеемся, что это сотрудничество принесет положительные изменения в спортивной жизни города и поможет увеличить новых талантливых баскетболистов, которые будут гордостью Черкасс.