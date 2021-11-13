Финляндия – Украина: анонс отбора на женский Евробаскет-2023, трансляция на XSPORT
Женская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 14 ноября, проведет матч второго тура квалификации на чемпионату Европы-2023. Соперником подопечных Срджана Радуловича будет команда Финляндии.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА
Все поклонники нашей женской баскетбольной сборной имеют возможность поддержать своих любимиц благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.
Кроме того, эфир из Хельсинки проведет YouTube-канал Международной федерации баскетбола (FIBA).
ПРОГНОЗ НА ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА
Явными фаворитками противостояния считаются украинки. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,10.
Ничья в основное время оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 7,50.
СОСТАВЫ КОМАНД
Украина: Алина Ягупова, Ульяна Дацько, Вероника Любинец, Юлия Мусиенко, Дарья Дубнюк, Владислава Волошина, Анна Рулева, Ольга Дубровина, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Дарья Завидная, Виктория Шматова, Татьяна Гаврильчик, Олеся Малашенко.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Капитан сборной Украины Алина Ягупова: "По телу мурашки бегают до сих пор. Это шанс доказать, что можно играть душой, бороться и сражаться за каждый мяч. Доказать не только себе, но и всей стране. Для меня это очень большая победа. Я хочу, чтобы было не только мое имя, но и команда сборной. Это был большой шаг для всей страны. Супер эмоции".
Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины: "Нужно серьезно восстановиться перед игрой с Финляндией. У нас нет возможности расслабиться и сказать, что сегодня обыграли Францию и завтра будет легкая игра с Финляндией. Мы должны выкладываться на 100% в каждом матче".
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Команды встречались друг с другом дважды – оба раза в отборе на Евробаскет-2021. Две победы в этих играх без труда добыли наши девушки.
Евробаскет-2021. Квалификация
Финляндия - Украина 75:91
Евробаскет-2021. Квалификация
Украина – Финляндия 84:66
Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре женская сборная Украины добыла сенсационную победу над Францией. Встреча в Киеве завершилась с разгромным счетом.