ФБУ запустила мобильное приложение для IPhone

Федерация баскетбола Украины объявила о том, что запустила мобильное приложение для iOS. Это приложение позволит не пропустить матчи любимой команды.

Кроме того, болельщикам будет удобно следить за статистикой игроков и быть в курсе главных новостей из мира украинского баскетбола. В нем собраны статистические сведения и календари от Суперлиги Париматч и до юношеских и любительских соревнований.

Отметим, что ФБУ стала первой всеукраинской федерацией, которая выпустила свое приложение для IPhone. Первая тестовая версия запущена для IOs и уже доступна для скачивания в App Store , однако разработчики продолжают работу и вскоре появится приложение ФБУ и для Android.

Важным акцентом приложения является статистическая платформа, где пользователи, кроме календарей всех чемпионатов Украины, уже могут следить за статистикой и иметь доступ к удобным фильтров лидеров чемпионатов и команд.

Особенно важно появление приложения в разгар плей-офф Суперлиги Париматч, где пользователи, выбрав свои любимые клубы будут получать уведомления о ближайших матчах команды.

Сейчас продолжаются работы по совершенствованию приложении, просим поддержать его хорошими оценками в App Store и рассказать друзьям. Скачать приложение можно по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в баскетбольной Суперлиге Париматч началась стадия плей-офф.