ФБУ показала десятку лучших моментов игровой недели Суперлиги Париматч

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определилась с десяткой лучших моментов игровой недели Суперлиги Париматч, в рамках которой с 25 февраля по 1 марта было сыграно 8 матчей.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, победителем хит-парада стал защитник "Одессы" Юрий Кондраков, который принес своей команде победу над "Будивельником", реализовав крайне непростой трехочковый на последней секунде матча.

Вторую позицию занял дуэт из "Днепра" – Ди Джей Купер отдал фантастическую передачу на Иссуфа Санона, а украинец красиво завершил быструю атаку мощным данком. На третьем месте оказался Александр Мишула из "Киев-Баскета", который сначала перехватил мяч, а затем отметился точным броском с сиреной из-за дуги.

Напомним, что лидером Суперлиги Париматч является "Киев-Баскет", который опережает "Прометей" и "Днепр" на три победы. Активную борьбу за самые высокие места также ведут "Тернополь", "Запорожье" и "Химик".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 марта, "Прометей" разгромил "Днепр" в одном из центральных матчей тура.