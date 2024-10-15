Единственный украинский клуб на титул. Что такое баскетбольный Кубок Европы и за что соперничает 'Днепр'?

Баскетбольный "Днепр" через квалификацию пробился в основную сетку Кубка Европы ФИБА. Победитель Суперлиги Favbet получил второй шанс и возможность сразиться за трофей. А еще – нашими соперниками в группе станут сразу 2 победителя. OBOZ.UA рассказывает об очередной попытке днепрян в еврокубках и о чем этот турнир.

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Каков формат юбилейного турнира?

Текущий формат придумали в прошлом году. Тогда решили, что основной этап будет начинаться с 10-ти квартетов. Далее – второй этап и финишная прямая (плей-офф). В группе придется посоревноваться именно за лидерство, потому что напрямую дальше пройдут только победители. Второе место попадет в отдельную таблицу, из десяти таких клубов выберут 6 лучших. Во "втором этапе" будет еще одно деление, 4 группы по 4 команды. Потом 8 участников квалифицируются в плей-офф – по 2 встречи до финала. Решающая игра предусматривает еще 2 дуэли.

"Днепр" и 39 команд

В регулярный сезон 24/25 вышли напрямую только 15 команд – на основе рейтинга клубов и страны. Еще 15 пошли на понижение из квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. 10 последних мест определили в семи дуэлях плей-офф Кубка Европы. По 7 победителей получили путевку в основной этап в определенную группу, а затем активировалось правило "счастливого неудачника". Так выбрали 40 лучших на групповой этап.

В список этих "неудачников" попал и наш "Днепр". Квалификация предусматривала только две игры, первую против "Констанцы" удалось провести очень успешно, с минимальной победой. А вот ответный матч румыны провели на кураже - захватили инициативу на все 4 четверти, днепряне ни секунды не имели лидерства. Окончание достойно лучших триллеров: чемпион Суперлиги Favbet за 2 минуты до сирены проигрывал в 22 очка! Украинцы смогли не только не пропустить, но и сократить разрыв до 13 баллов, что очень помогло в определении счастливчиков дополнительной квалификации. Посмотрите, как было плотно:

Украинцы пока без триумфов в Кубке Европы

Наши команды пока никогда не брали медали КЕ, хотя было немало попыток. Последняя - в сезоне 22/23, тогда "Будивельник" со второй строчки группы пробился в четвертьфинал, но не прошел дальше. В прошлом году "Прометей" за 18 игр уже Еврокубка смог зацепиться за места квалификации в 1/8. Клуб в начале плей-офф разгромил "Арис" и вылетел от будущего финалиста "Бура". "Днепр" начинает новую украинскую главу в Европе – и сначала нужно пройти экзамен сложной группой. Самая успешная страна в КЕ – Италия, 2 победителя и еще 4 раза - медали.

Кто наши соперники в квартете?

Группа D с вызовом для "Днепра" – выпали два победителя. Самый свежий – "Анвиль", триумфатор КЕ-2023. Днепряне с поляками уже пересекались 3,5 года назад - на этапе групп не хватило всего двух точных бросков, украинцы проиграли 71:74. Первая игра группы уже состоялась, украинцы разгромно влетели полякам 114:71. Влоцлавцы хотели вернуться сильными – и им это удалось.

Еще есть "Спортинг". Вместе с нами португальцы прошли квалификацию в Кубок Европы, только сделали это напрямую. Самым опасным будет Джонсон, именно усилия американца помогли выиграть, он топ команды по очкам и ассистам. Лиссабонцы – новый соперник для днепрян; сезон у них, как и в Украине, только начался. Встреча запланирована на середину октября.

Злейший соперник в группе - итальянское "Динамо". Команда выпала из квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, что в то же время делает их фаворитами ниже по рангу турнира, но так же командой с подбитой мотивацией. В чемпионате Италии они стартовали с поражения, чем еще больше испортили настроение и себе, и болельщикам. Внимательно нужно следить за форвардом Бенджюсом – в Европе у него будто пробуждается второе дыхание (около 20-ти очков за матч). Еще один наш дебютный соперник на евроарене, первая игра пройдет в конце октября на площадке "Паласпорт".

"Днепру" нужно менять подход к Европе

В последний раз днепряне были частью основных международных соревнований четыре года назад. Первый ковидный турнир был в группе на 3 команды ("Лондон Лайонс" не участвовали), так мы квалифицировались в плей-офф. Но дальше сразу уступили "Орадя". Еще была попытка квалификации осенью 21-го, одноматчевое поражение "Трефлю" оставило клуб за пределами КЕ.

В этом сезоне "Днепр" может продолжить свою активную линию – игроки те же, трансферов на вход или выход не было. Тренер Коваль сохраняет настроение в прошлом сезоне, где в Суперлиге Favbet было только два поражения от "Черкасских обезьян". Большой вклад в результат вносят Конев, Сипало и Тимофеенко, хотя каждый игрок выполняет определенную важную функцию. Прямо перед "Анвилем" дозаявили защитника Мишулу, собственного воспитанника, который успел поиграть заграницей, затем была пауза и он проявил себя самым активным в еврокубках (19 очков, больше всех среди днепрян в первой игре).

Слабая зона - подбор у щита, это было очень заметно в игре против "Констанцы". Если давать каждый раз обновлять таймер новым броском, то штурм нашего кольца станет бесконечным. Тот же "Анвиль" можно сдержать, если не подпускать близко, с дальними атаками у них плохо. Также днепрянам нужно улучшать выход со своей половины, ведь против сильных команд он проходит медленно.

С бросками ситуация полярная: у днепрян залетает каждый второй двухочковый, а из-за пределов зоны только 29% попаданий. Перебросать соперника будет чрезвычайно важно – те же итальянские динамовцы даже в проигрышных матчах собирают 80+ очков. А "Спортинг" известен потерями, на подборах у чужого кольца это поможет поддерживать инициативу.

Букмекеры ставят "Днепр" аутсайдером группы. Объективные причины для этого есть, но чемпион Украины известен характером. По меньшей мере, три домашние игры клуб проведет в Латвии, в городе Елгава. Они пройдут параллельно с внутренним первенством, для чего ФБУ откорректировала баблы – первые игры команда проводила в Днепре. Дальше нас ждет 2 месяца европейского баскетбола – верим, что днепряне вырвутся в плей-офф даже из такой сложной группы.