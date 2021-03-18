"Днепр" против "Мавп", "Соколы" против "Николаева": анонс Суперлиги Париматч 18 марта
В четверг, 18 марта, в Суперлиге Париматч пройдут два поединка, в рамках которых "Днепр" сыграет против "Черкаських Мавп", а "Харьковские Соколы" – против "Николаева".
"Днепр" – "Черкаськи Мавпы"
Днепр, СК "Шинник"
Начало матча – 19:00
Трансляция – Obozrevatel
Действующие чемпионы Украины одолели "Мавп" в обеих личных встречах нынешнего сезона и попытаются одержать четвертую победу в пяти домашних матчах подряд. "Днепр" ведет борьбу за вторую строчку по итогам регулярного сезона с "Прометеем".
Что касается подопечных Максима Михельсона, то они проводят лучший отрезок в сезоне. Они выиграли пять из шести последних поединков и имеют хорошие шансы на попадание в плей-офф, находясь на необходимой для этого восьмой позиции в таблице.
"Харьковские Соколы" – "Николаев"
Харьков, ФСК "Локомотив"
Начало матча – 19:30
Трансляция – YouTube ФБУ
"Соколы" идут девятыми и пытаются зацепиться за последнюю путевку в плей-офф, которая сейчас находится в руках "Черкаських Мавп". Харьковчане отстают от них на три победы, сыграв на один матч меньше.
"Николаев" все еще остается главным аутсайдером чемпионата Украины и замыкает турнирную таблицу, выиграв всего 4 поединка из 25. На минувшей неделе подопечным Валентина Берестнева удалось прервать серию из 10 поражений подряд благодаря выездной победе над "Одессой".
Ранее в сезоне "Соколы" и "Николаев" обменялись домашними победами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в единственном матче 17 марта "Прометей" в непростом поединке одолел "Запорожье".