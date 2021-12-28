'Днепр' – 'Прометей': анонс последнего матча года в Суперлиге Windrose

Чемпионат Украины по баскетболу приближается к экватору регулярного сезона 2021/2022. Во вторник, 28 декабря, последний в этом году матч в Суперлиге проведут "Днепр" и "Прометей".

Днепряне пока что не хватают звезд с неба и занимают пятое место в турнирной таблице. В последних трех играх, на выезде, подопечные молодого тренера Дмитрия Болдаева победили "Одессу" и "Запорожье", но уступили "Химику".

Видео дня

Несмотря на опыт большинства исполнителей, "Днепру" трудно будет противостоять агрессии "Прометея", который намерен выиграть 22-й поединок нынешнего ЧУ подряд. В первом круге, в ноябре, коллектив израильского специалиста Ронена Гинзбурга уверенно взяв верх на своей площадке – 102:64.

Напомним, что команда из Слобожанского преодолела групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в последнем матче лидера квартета.

28 декабря

"Днепр" – "Прометей"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "XSport", YouTube-канал ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, команды украинцев в НБА сыграли после Рождества.

Мы также писали, что игра украинской баскетболистки Ягуповой претендует на лучший перфоманс Европы 2021 года.