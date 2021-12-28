"Днепр" – "Прометей": анонс последнего матча года в Суперлиге Windrose
Чемпионат Украины по баскетболу приближается к экватору регулярного сезона 2021/2022. Во вторник, 28 декабря, последний в этом году матч в Суперлиге проведут "Днепр" и "Прометей".
Днепряне пока что не хватают звезд с неба и занимают пятое место в турнирной таблице. В последних трех играх, на выезде, подопечные молодого тренера Дмитрия Болдаева победили "Одессу" и "Запорожье", но уступили "Химику".
Несмотря на опыт большинства исполнителей, "Днепру" трудно будет противостоять агрессии "Прометея", который намерен выиграть 22-й поединок нынешнего ЧУ подряд. В первом круге, в ноябре, коллектив израильского специалиста Ронена Гинзбурга уверенно взяв верх на своей площадке – 102:64.
Напомним, что команда из Слобожанского преодолела групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в последнем матче лидера квартета.
28 декабря
"Днепр" – "Прометей"
Днепр, СК "Шинник"
Начало матча – 19:00
Трансляция – "XSport", YouTube-канал ФБУ
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