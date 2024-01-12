'Черкаськи Мавпы' обыграли 'Кривбасс' в матче Суперлиги Favbet

"Черкаськи Мавпы" одержали победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Луцке "Кривбасс" – 78:53.

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"Мавпы" лидировали в счете весь матч и довели его до уверенной победы. Несколько раз "Кривбассу" удавалось сокращать отставание, но на дистанции всего матча команда Артема Слипенчука контролировала игру. Негативный привкус для победителей оставила травма Андрея Агафонова, которую лидер "Мавп" получил во второй половине, завершив матч досрочно.

Удачно дебютировал в составе черкасщан Кирилл Марченко, который в первом матче по возвращении в Суперлигу набрал 13 очков и 8 подборов (РЭ 15).

"Мавпы" одержали 10-ю победу в 16 матчах, а "Кривбасс" потерпел 14-е поражение подряд. В следующем матче "Мавпы" 13 января сыграют против "Запорожья", а "Кривбасс" в этот же день будет противостоять "Старому Луцку".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ДЮСШ

"Кривбасс" – "Черкаськи Мавпы" – 53:78 (5:16, 22:21, 15:19, 11:22)

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