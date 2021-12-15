Чемпионка России женилась на знаменитой американке и забеременела. Фото пары

Четырехкратная чемпионка России по баскетболу и победительница Евролиги Анна Петракова, которая жената на американской баскетболистке Кэндис Паркер, беременна. Пара сыграла свадьбу в 2019 году и все это время держала событие в тайне.

У себя в Instagram Паркер, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой Америки, а также обладательницей всевозможных баскетбольных титулов, заявила, что в честь двухлетия годовщины свадьбы, она открывает их с Анной секрет.

Два года назад я женилась на лучшей подруге. Сердце тогда могло просто разорваться. Я плакала как ребёнок. Это путешествие было нелёгким. Но я горжусь нами обеими, горжусь тем, что мы создали и кем мы стали. Я тебя люблю. Мы всегда мечтали о своей семье. Не верится, что теперь у нас будет ребёнок!" – написала Паркер, добавив несколько совместных фотографий.

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Звезда спорта ранее была замужем за баскетболистом НБА Шелденом Уильямсом и является матерью 12-летней дочери Лайлы. В одном из интервью Кэндис сказала, что Анна любит Лайлу "как свою собственную".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олимпийская чемпионка Рио-2016 в беге на дистанции 800 метров Кастер Семеня женилась на партнерше по сборной ЮАР Виолет Расеболе.