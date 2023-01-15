Чемпион Украины по баскетболу умер в 33 года

Знаменитый украинский баскетболист Руслан Отверченко умер в Киеве на 34-м году жизни. О трагедии сообщил его бывший партнер по сборной Украины Вячеслав Кравцов.

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Предварительной причиной трагедии стали проблемы с сердцем.

Отверченко является воспитанником николаевского баскетбола. По окончании сезона школьной лиги, попал в сборную Украины до 16 лет, которой руководил Виталий Лебединцев. Участвовал в чемпионате Европы, где украинцы заняли 12 место. После этого Лебединцев взял Отверченко в состав БК "Киев" в 2006 году.

С ноября 2012 года по февраль 2013 года выступал на правах аренды за "Донецк", где выиграл конкурс трехочковых бросков Суперлиги и стал лучшим молодым украинским игроком Суперлиги.

В феврале 2013 года вернулся в БК "Киев". В 2105-м завоевал титул лучшего форварда Суперлиги.

В октябре 2017-го подписал контракт с киевским "Будивельником", выиграв чемпионат Украины.

В октябре 2018 года перешел в "Черкасские Мавпы", через год в продолжил карьеру в "Прометее" (Каменское), а затем вернулся в "Мавпы". Играл за "Киев-Баскет".

Был женат. В браке у Руслана и Ольги родились двое детей (дочка 5 лет и сын 7 лет).

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