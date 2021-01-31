"Мавпы" на последних секундах проиграли "Запорожью" в Суперлиге Париматч

В воскресенье, 31 января, проходят очередные игры чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

Запорожье вырвало домашнюю победу против Черкасских Мавп – 77:75.

Хозяева были меткими в начале встречи, заставив за несколько минут тренера гостей брать перерыв при счете 11: 3. Впоследствии Черкассы стабилизировали игру, отыграв отставание.

Во второй четверти уже команда Максима Михельсона диктовала условия. Поймал игровой ритм Дион Райт, который еще до середины второй 10-минутки набрал 10 очков.

В общем первую половину гости выиграли с шестиочковым преимуществом. Райт увеличил свой очковый багаж до 14, тогда как у хозяев еще никто не добрался до двузначного числа. Черкассы метко били со средней дистанции, зато запорожцы больше и метко атаковали из-за дуги.

В течение третьей четверти гости выходили вперед на 8 очков, однако к концу игрового времени запорожцы добавили и сравняли счет.

Решающими в поединке стали последние атаки. В заключительном прорыве Маяускас забил с фолом на себе, реализовав штрафной. Гости имели 15 секунд на ответ, но трехочковый Райта с сиреной был неточным.

Поэтому 12-я победа Запорожье в 20 поединках.

Маяускас с 16 очками стал одним из самых у победителей, реализовав решающую атаку матча. Форчун набрал 19 очков, в Кэффи – 18.

Запорожье – Черкаськи Мавпы – 77:75 (23:21, 13:21, 22:16, 19:17)

Запорожье: Форчун 19 Кэффи 18 Маяускас 16 Мальчевский 15 Тихонов 5о + 8пд, Грицак 4о + 5пд, Сизов, Титов.

Черкасские Обезьяны: Райт 18о + 5пд + 5пр, Конев 15о + 10пд, Камерон Джонс 15о + 7пд + 5пр

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" на родном паркете дворца спорта "Венето" уступил "Химику" (82:91), а БК "Тернополь" в тяжелом матче обыграл гостей из "Одессы" (95:85).