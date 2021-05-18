Чемпион на волоске от вылета: анонс 1/4 финала Суперлиги Париматч 18 мая

В баскетбольной Суперлиге Париматч во вторник, 18 мая, состоятся третьи матчи четвертьфинальной серии в двух парах: из Киева в Черкассы переехали "Мавпы" и "Киев-Баскет", а "Днепр" и "Будивельник" наоборот продолжат выяснять отношения в столице Украина.

Увидеть встречи можно будет в прямых трансляциях на телеканалах OBOZREVATEL и XSPORT. Вашему вниманию анонс поединков.

Суперлига Париматч. Плей-офф, 1/4 финала

Матчи №3

"Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало – 19:00

Трансляция – OBOZREVATEL

Счет в серии – 0-2

В Черкассах будет сыгран третий матч серии до трех побед между местными "Мавпами" и "Киев-Баскетом". Столичный клуб доказал свой статус фаворита, выиграв оба домашних матча. Команда Айнарса Багатскиса продемонстрировала качественную игру на обоих концах площадки, в то время как "Мавпы" совершили большое количество потерь и не выглядели гибкими в нападении.

Но на этот раз команда Максима Михельсона сыграет на домашней площадке, где в рамках регулярного чемпионата имела положительный баланс побед и поражений (11/9). "Мавпам" некуда отступать – сегодня для жителей города ключевой матч сезона, ведь победа столичного клуба отправляет его в полуфинал и завершает выступление в сезоне 2020/21 для черкащан.

"Будивельник" – "Днепр"

Киев, ПС "Венето-Спорт"

Начало – 19:30

Трансляция – XSPORT

Счет в серии – 2.0

Очень интересный матч пройдет в столице, где действующий чемпион Украины "Днепр" попытается продолжить серию с "Будивельником". Команда Дмитрия Болдаева проиграла оба стартовых домашних матча и теперь должна выигрывать у киевского клуба трижды подряд, чтобы выходить во второй раунд плей-офф.

"Днепр" не нашел ответа на быстрое и агрессивное нападение подопечных Игорса Миглиниекса, которые традиционно активно давили на трехсекундную соперника за счет атлетической и универсальной передней линии, а также активно атаковали из-за дуги.

Чемпионы были близки к победе во втором матче, но имея 15 очков преимущества перед стартом заключительной четверти, пропустили убийственный рывок соперника и проиграли. "Днепру" некуда отступать – вылет в первом раунде плей-офф для команды, которая считалась одним из фаворитов в борьбе за титул, станет провалом. Поэтому сегодня игра в столице – матч жизни для "Днепра" и шанс для "Будивельника" проложить максимально короткий путь во второй раунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Федерация баскетбола Украины презентовала мобильное приложение в App Store.