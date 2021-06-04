Чемпион на грани вылета: анонс полуфинала плей-офф Суперлиги Париматч 4 июня

БК "Прометей" и БК "Днепр" в пятницу, 4 июня, проведут четвертый поединок плей-офф Суперлиги Париматч. В полуфинальной серии до трех побед действующие чемпионы из Днепра пока уступают в счете – 1:2

"Прометей" – "Днепр"

Каменское, СК "Прометей"

Счет серии – 2: 1

Начало – 18:00

Трансляция – XSport, YouTube ФБУ

Эта пара полуфиналистов второй начинала серию, однако именно она может определить первого финалиста. Это может произойти уже в пятницу в четвертом поединке серии в случае победы хозяев.

Предпосылки для этого есть. После поражения в стартовом матче каменчане сделали необходимые выводы и мощно сыграли два следующих. Две подряд победы подтвердили статус фаворита "Прометея" в паре.

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Впрочем "Днепр" уже неоднократно демонстрировал способность мобилизоваться в самый ответственный момент. В предыдущей четвертьфинальной серии против "Будивельника" днепряне прошли дальше после стартовых 0:2.

Лучше мобилизоваться днепрянам может помочь вероятное возвращение лидера команды по результативности в этой серии Джареда Террела. Его в среднем 18 очков за матч придадут аргументов "Днепру".

Как сообщал OBOZREVATEL, БК "Запорожье" победило столичный "Киев-Баскет" в четвертом матче серии плей-офф Суперлиги Париматч и сравняло счет в полуфинале. Теперь 6 июня в столице страны команды определят финалиста.