"Будивельник" с рекордами сезона победил "Химик" в Суперлиге Париматч

Киевский "Будивельник" во вторник, 13 апреля, победил дома "Химик" в очередном поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч – 98:80.

Дебют встречи и вся первая половина продолжались практически в равной борьбе. Гости выиграли стартовую 10-минутку в четыре очка. И уже во второй четверти киевляне исправили положение. Более сосредоточенная защита и кураж от Гейба Дево обеспечили Будивельнику перед большим перерывом три очка преимущества. Американец помимо прочего реализовал три трехочковых. Киевляне правда в первой половине больше допускали потерь.

После перерыва ситуация существенно изменилась. Постепенно у гостей игра разладилась, зато киевляне с каждой минутой набирали больше уверенности и превосходства. А все тот же Дево продолжал неустанно набирать очки.

Гости попытались опомниться на последних минутах заключительной четверти, но было уже поздно. Слишком много южненцы потеряли в предыдущей четверти, времени и сил на исправление не осталось.

В итоге Будивельник одержал третью победу в сезонной серии с Химиком и 17-ю вообще в чемпионате.

Несомненным MVP матча стал легионер киевлян Гейб Дево. Его 40 очков (8/9 двухочковых, 6/8 трехочковых, 6/7 штрафных) и 45 баллов РЭ стали новыми персональными рекордами сезона в Суперлиге Париматч.

Киевляне уже через два дня снова дома сыграют с одесситами. Химик 18 апреля будет играть в Николаеве.

Будивельник (Киев) – Химик (Южный) – 98:80 (18:22, 28:21, 28:10, 24:27)

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 11 апреля, "Тернополь" на своей площадке дожал "Николаев" (85:75), а "Киев-Баскет" добыл выездную победу над "Одессой" (74:70).