"Будивельник" против "Одессы": анонс Суперлиги Париматч 15 апреля

"Будивельник" примет на домашней площадке "Одессу" в единственном матче Суперлиги Париматч, который состоится 15 апреля.

"Будивельник" – "Одесса"

Киев, СК "Венето-Спорт"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Obozrevatel

В предыдущем поединке "Будивельник" добыл впечатляющую победу над "Химиком", установив несколько рекордов сезона, и теперь попытается обыграть "Одессу" впервые в сезоне. Только южане и "Киев-Баскет" еще не проигрывали подопечным Игорса Миглиниекса в нынешнем чемпионате.

Гости сохраняют математические шансы на плей-офф, но в то, что им удастся сместить "Мавп" с восьмого места, верится с трудом. Одесситы выиграли на четыре матча меньше и провели на три поединка больше, одолев в пяти последних противостояниях только главных аутсайдеров сезона "Николаев".

"Будивельник" является фаворитом встречи как команда, которая является одной из лучших в лиге во второй половине сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля было сыграно три матча, в центральном из которых друг другу противостояли лидеры Суперлиги – "Днепр" и "Киев-Баскет".