'Будивельник' проэкзаменует 'Тернополь': анонс Суперлиги Windrose 21 октября

В четверг, 21 октября, в чемпионате Украины среди мужчин по баскетболу пройдет один матч. Столичный "Будивельник", который в этом сезоне ставит высокие цели, примет одного из аутсайдеров Суперлиги – "Тернополь".

Команда Дмитрия Забирченко выиграла всего один матч из семи. Ее серия поражений составляет уже четыре игры, так что побороться за победу в Киеве гостям будет очень трудно.

"Будивельник" в семи турах добыл пять побед, уступив на старте "Черкаським Мавпам", а позже – безоговорочно чемпионскому "Прометею". В последних двух встречах коллектив латвийского тренера Игорса Миглиниекса выиграл в гостях у скромных "Кривбасса" и "Николаева".

Видео дня

21 октября

"Будивельник" – "Тернополь"

Киев, "GymMaxx Arena"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл вторую победу в Кубке Европы ФИБА.

В ночь на 21 октября украинец Михайлюк стартовал в новом сезоне НБА с "Торонто".