"Будивельник" подписал известного экс-баскетболиста НБА

Известный американский баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Арчи Гудвин (196 см, 95 кг) стал новичком киевского "Будивельника", сообщает пресс-служба клуба.

27-летний свингмен минувший сезон отыграл в парижском "Булоне-Леваллуа", где провел 28 матчей в чемпионате Франции и еще 10 в Еврокубке.

Во французской лиге новичок киевлян приносил команде 8,7 очка (51,2% с игры) + 2,0 подбора за 17,8 минут в среднем за игру. В Еврокубке Арчи получал на 2,4 минуты времени больше, и соответственно имел несколько лучшую статистику: 10,3 очка + 2,9 подбора, при 56,1% бросков с игры.

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До "Леваллуа" Арчи выступал в Европе за "Ратиофарм" (Германия), "Истамбул" (Турция) и в Китае за "Чжэцзян Голден Буллз". Начинал профессиональную карьеру Гудвин в НБА, где отыграл 3 сезона за "Финикс Санз", и в среднем за аризонскую команду набирал 7,3 очка, делал 1,9 подбора и отдавал 1,6 передачи за 14,3 минуты. Затем Арчи в сезоне 2016/17 поиграл в НБА за "Пеликанс" и "Бруклин".

Отметим также, что Арчи провел год в элитной программе NCAA "Кентукки Вайлдкетс", после чего был избран на драфте НБА 2013 под 29-м номером.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Будивельник" без проблем преодолел 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, одолев в выездном матче дублирующий состав "Черкаських Мавп".