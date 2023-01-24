''Будивельник'' обыграл ''Днепр'' в третий раз в сезоне Суперлиги Parimatch

Матчем "Будивельника" и "Днепра" в столичной GymMaxxArena стартовал новый бабл чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Parimatch. Это была третья встреча команд в сезоне и в третий раз победителем матча оказался Будивельник 76:65.

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Киевляне уже в начале второй четверти оформили двузначное преимущество, уверенно удерживаемое за счет неплохого процента попаданий дальних бросков и преимущества по подборам, а также минимальным количеством потерь (4 за первую половину).

На большой перерыв команды ушли за преимущества Будивельника +14, в четвертой четверти киевляне вели +25 и концовка матча превратилась в формальность – тренеры обеих команд доигрывали матч преимущественно резервистами, что позволило Днепру немного приблизиться к сопернику в счете.

Самым результативным у победителей стал Владимир Конев, набравший 22 очка. Отметим также Максима Сандула, который к 4 очкам добавил 16 подборов и 7 передач. У Днепра 22 очка на счету Сергея Загребы.

Строитель остается в Суперлиге без поражений, выиграв 16-й матч и уверенно возглавляя турнирную таблицу. Днепр идет четвёртым с 10 победами в 16 играх.

Завтра, 25 января, Днепр сыграет против Запорожья, а Будивельник получит день отдыха и свой матч против запорожцев в завершение бабл проведет в четверг.

Суперлига Parimatch . Регулярный чемпионат

Киев, GymMaxxArena

Будивельник - Днепр 76:65 (21:17, 26:16, 12:12, 17:20)

Строитель: Приймак 2, Буренко 9+8 подборов, Сандул 4+16 подборов + 7 передач, Кольченко 13, Конев 22+5 подборов – старт; Никитин 12, Хохоник 8+5 передач, Кабанов 3, Сафонов 3, Зайцев 0, Рахметов 0, Хижняк 0

Днепр: Ольховецкий 2, Сорочан 4, Тимофеенко 14+8 подборов + 5 передач, Закурдаев 8, Загреба 22+7 подборов – старт; Тарасенко 8, Колдомасов 4, Бондарчук 3, Бачурин 0, Ущерб 0, Джерихов 0

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