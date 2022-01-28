'Будивельник' обыграл 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Windrose

Столичный "Будивельник" добыл очередную победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Команда Игорса Миглиниекса одолела на выезде "Черкаськи Мавпы", не дав сопернику ни разу повести в счете, – 82:96.

С первых минут игры гости захватили инициативу. Подтверждая свой статус фаворита киевляне уже к середине первого периода оторвались на 10 очков, что вынудило наставника "Мавп" Максима Михельсона взять тайм-аут.

Однако это никак не повлияло на доминирование "строителей", которые закончили четверти с показателем "+19" на табло. За вторую 10-минутку хозяевам удалось отыграть 8 пунктов.

После большого перерыва киевляне немного увеличили темп, не давая черкасчанам сократить отставание в счете. Отлично себя проявлял американский разыгрывающий Джером Рендл, который в итоге набрал 24 очка.

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На решающую четверть команды вышли с отрывом киевляне в "+8". "Мавпы" попытались совершить камбэк, но киевляне достаточно уверенно держали комфортную дистанцию в счете, а ближе к концовке начали ловить соперников на ошибках.

В итоге "Будивельник" одержал 20-ю победу в сезоне и закрепился на второй строчке турнирной таблицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" одержал победу над израильским "Хапоэлем" и вышел в топ-16 Лиги чемпионов ФИБА.