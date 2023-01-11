''Будивельник'' добыл первую победу в топ-16 Кубка Европы ФИБА

Киевский "Будивельник" одержал свою первую победу в топ-16 Кубка Европы ФИБА, обыграв в Словакии "Патриоты Левице" 77:76.

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Украинская команда перед игрой потеряла своего лидера Богдана Близнюка, который из-за температуры не смог помочь одноклубникам. Подопечные Валерия Плеханова тяжело начали игру, только на четвертой минуте набрав первые очки. Впрочем, уже во второй половине первой четверти Будивельник вышел вперед и держал лидерство почти до конца игры.

При этом хозяева до последнего держались за результат, а на последней минуте словаки вышли вперед 76:75. Благодаря двум точным штрафным Будивельник вернул себе лидерство, но у Патриоты Левице было почти 24 секунды на последнюю атаку. К счастью, киевляне от защищались и вырвали победу.

Она стала первой для Будивельника во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА, оставив шансы на выход в четвертьфинал.

Лучшим у Будивельника стал Джонни Берганемескел с 26 очками, а из украинцев отметим Вячеслава Боброва с 5 очками и 10 подборами.

Кубок Европы ФИБА. Второй групповой раунд

Левице, Словакия

Патриоты Левице – Будивельник 76:77 (20:25, 16:15, 22:21, 18:16)

Будивельник: Бобров 5+10 подборов, Гудвин 18, Грант 19+11 подборов, Крутоус 2, Зотов 3 – старт; Берганемескел 26+5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата – 6 потерь, Тихонов 4, Браун 0, Маяускас 0, Василяускас 0

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