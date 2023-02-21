Бродский ответил на критику двукратного чемпиона НБА Медведенко в адрес ФБУ

Накануне на своей страничке в социальной сети Facebook двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко выступил с критикой в адрес Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

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Экс-игрок опубликовал скрин письма, подписанное девятью братскими для Украины федерациями баскетбола, где представители североевропейских и балтийских федераций, а также федерации Польши предостерегают международную организацию по недопуску российских и белорусских сборных для участия в соревнованиях под эгидой FIBA. Несмотря на работу ФБУ в этом направлении, экс-баскетболист обвинил организацию в бездействии.

В свою очередь президент ФБУ – Михаил Бродский отреагировал на это официальным ответом.

"Уважаемый Станислав Медведенко. С глубокой грустью в очередной раз наблюдаем опубликованную информацию на Вашей официальной странице в Facebook. В очередной раз Вы находите возможность перевернуть любой информационный повод для бессмысленных обвинений и для желания внести деструктив в баскетбольное сообщество.

Мы видим скрин известного нам письма наших братских североевропейских и балтийских федераций в FIBA, где они предостерегают международную организацию по недопуску российских и белорусских сборных для участия в соревнованиях под эгидой FIBA. В противном случае они в этих турнирах участия брать не будут, а также отказываются работать в FIBA с россиянами и белорусами.

Если бы Вы были ближе к процессам украинского баскетбола, то могли бы понять, что это обращение написано через четкую позицию организаций и обсуждено с нашей Федерацией. Он является очередным шагом к тому, чтобы остановить любые намерения россиян и белорусов вернуться в международный баскетбол. Одним из первых таких шагов было обращение ФБУ к FIBA с точно такой же позицией, которое мы сделали сразу после слухов о возможном возвращении к олимпийскому движению представителей стран агрессора. Для общего доступа это письмо было опубликовано на сайте ФБУ.

Еще раньше ФБУ обратилась к FIBA с четкой позицией – приостановить любую деятельность в руководящих органах и проектах FIBA представителей России и Беларуси, на днях этот шаг поддержали и наши партнерские федерации.

Кроме того, ФБУ ведет и другую международную работу по приостановке любого представительства России и Белоруссии в баскетбольной семье FIBA.

Но мы убеждены, что Вас, господин Станислав, это мало волнует, ведь главным вашим стараниям в последнее время является не донести информацию, а путем извращения фактов опорочить имидж ФБУ. Свой же имидж пустыми болтовнями и клеветой вы просто уничтожили. Именно поэтому Вы отказались от участия в выборах президента ФБУ в ноябре. Понимая, что уровень поддержки в украинском баскетболе Станислава Медведенко равен нулю, Вы остались на том же уровне – писанины ерунды на своей странице в Facebook. Вместо идей поддержки сборных и украинского баскетбола в трудный период войны двукратный чемпион НБА не придумал ничего лучше, чем просто сидеть и "гадить" в социальных сетях. Хотя чему удивляться – выступать за сборную Украины в свои лучшие времена Медведенко не приезжал.

Также в своем последнем посте вы затрагиваете факт подписанного/неподписанного документа. Судя по всему, речь идет о деле дисквалифицированного ФБУ арбитра Николая Амбросова, занимавшегося взяточничеством, а позже фальсификации документов. Нам в очередной раз досадно, что Вы пытаетесь сфорсировать вокруг себя оппозицию порожденную ложью и взяточничеством.

Теперь о вопросе, который действительно беспокоит баскетбольное сообщество. Полгода назад Вы провели довольно успешный аукцион, продав чемпионские кольца NBA за более чем 250 тысяч долларов. При этом в США эти лоты расценивались как благотворительные, а деньги должны были пойти на социальные проекты. Однако до сих пор неизвестно, куда и как были переданы средства, собранные путем социального аукциона. Просим официально сообщить об этом сообществу! Пока вокруг этого мы наблюдаем исключительно самопиар Станислава Медведенко.

Также обращаем ваше внимание, что если средства останутся на ваших счетах – это будет циничным мошенничеством", – написал президент ФБУ.