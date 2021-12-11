Большой игровой день в Суперлиге Windrose: анонс 11 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 11 декабря, будут сыграны очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. В Киеве "Будивельник" примет гостей из "Запорожья", "Черкаськи Мавпы" дома сыграют с "Тернополем", "Химик" отправится в Кривой Рог к "Кривбассу", а "Николаев" сразится с "Одессой" в южном дерби.

Суперлига. Регулярный чемпионат

11 декабря

Будивельник — Запорожье

Киев, GYMAXX

Начало матча - 14:00

Трансляция — УНИАН

В первом матче субботы Будивельник сыграет против Запорожья. В первой встрече этих команд столичный клуб одержал трудную выездную победу (90:86). Команда Игорса Миглиниекса, надолго утратившая лидера Джиана Клавелла, возвращается домой после четырех подряд выездных поединков. Для киевлян этот матч будет первым в рамках игровой недели. Запорожье в первом выездном матче текущего тура победил Черкаськи Мавпы и попытается закрепить успех в матче против одного из фаворитов сезона.

Видео дня

Черкаськи Мавпы — Прометей

Черкассы, ДС Будивельник

Начало матча - 15:00

Трансляция - YouTube ФБУ

В Черкассах сыграют первая и последняя команды регулярного чемпионата - Мавпы будут принимать действующего чемпиона Прометей. Команда Ронена Гинзбурга выиграла все 16 матчей на старте сезона в украинской Суперлиге, а в среду гарантировала себе участие в плей-ин Лиги чемпионов, став первым украинским клубом, преодолевшим групповой раунд этого престижного евротурнира. У Мавп остаются проблемы, как игровые, так и по результатам, что четко отражает их позицию в турнирной таблице. Первая встреча этих команд в Слобожанском завершилась более чем убедительной победой Прометея - 100:54.

Кривбасс - Химик

Кривой Рог, СК КТУ

Начало матча - 16:00

Трансляция — Obozrevatel

Вторая встреча команд в сезоне и второй матч для этих коллективов в рамках 11-й игровой недели. Химик уверенно одолел Кривбасс в первой очной дуэли в рамках регулярного чемпионата, выиграв домашнюю игру первого круга со счетом 75:59. Криворожцы проиграли семь последних матчей подряд, в том числе в четверг — Одессе. Химик находится в зоне плей-офф, выиграв 10 из 19 поединков чемпионата и одолев в первом матче недели Николаев. Южненцы пытаются приблизиться к топ-5, Кривбасс - вернуться в борьбу за место в топ-8.

Николаев — Одесса

Николаев, ПС Надежда

Начало матча - 17:00

Трансляция - YouTube ФБУ

В заключительном матче субботы сыграют Николаев и Одесса. Первое противостояние этих команд в Одессе завершилось победой подопечных Олега Юшкина (79:76). Одесситы выиграли и свой первый матч недели, преодолев на выезде Кривбасс, в то время как Николаев дома проиграл Химику. Одесситы пытаются закрепиться в зоне плей-офф и оторваться от преследователей, у корабелов ключевая турнирная задача — оставить нижнюю часть таблицы. После поражения от южненцев в Николаеве состоялась первая тренерская отставка сезона – Арнис Вецвагарс забил команду, проиграв 14 из 18 матчей на старте сезона. Выводить кораблей на домашнюю игру против одесситов молодой 28-летний Александр Цикалюк, назначенный исполняющим обязанности главного тренера. Это станет дополнительной интригой и сюжетом этого и так принципиального матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Днепр" одержал непростую победу над "Тернополем" в очередном матче Суперлиги Windrose. Подопечные Дениса Болдаева на своей площадке были сильнее – 91:87.