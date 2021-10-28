Битвы в Днепре и Харькове: анонс Суперлиги Windrose 28 октября

После четырехдневной паузы возобновляются баталии украинской баскетбольной Суперлиги. В четверг 28 октября, "Днепр" примет "Черкаськи Мавпы", а "Харьковские Соколы" – киевский "Будивельник".

В столице Слобожанщины встретятся вторая и третья команды чемпионата. "Соколы" с новым тренером Валерием Плехановым продолжают удивлять, выиграв шесть матчей из девяти. Победная серия харьковчан насчитывает уже пять поединков. "Будивельник" же в последних играх был разбит "Прометеем" и уступил в столичном дерби "Киев-Баскету". Победитель дуэли единолично выйдет на вторую строчку таблицы.

28 октября

Видео дня

"Харьковские Соколы" – "Будивельник"

Харьков, ФСК "Локомотив"

Начало матча – 19:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Днепряне не очень удачно выступают в нынешнем сезоне, по четыре раза выиграв и проиграв в Суперлиге и вылетев из квалификации Кубка Европы. Гостям из Черкасс будет непросто, но они умеют удивлять. Например, победой над "Будивельником".

28 октября

"Днепр" – "Черкаськи Мавпы"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Обозреватель"

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях украинцы победили россиян в финале чемпионата Европы по баскетболу среди слабослышащих.

Также украинец Пустовой приложил руку к победе над "Реалом" в чемпионате Испании по баскетболу.