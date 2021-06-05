Битва за финал в Киеве: анонс Суперлиги Париматч 6 июня, купить билеты

В баскетбольной Суперлиге Париматч в воскресенье, 6 июня, определится второй финалист сезона 2020/2021. Место в решающем матче первенства в столице Украины разыграют "Киев-Баскет" и "Запорожье", которые проведут пятый матч полуфинальной серии плей-офф.

Суперлига Париматч. Полуфинал

Пятый матч

Киев, дворец спорта "Венето", купить билеты

16:00. "Киев-Баскет" – "Запорожье"

Трансляция – OBOZREVATEL TV

Счет серии – 2:2

Полуфинальная битва киевлян и запорожцев подарили невероятные эмоции любителям баскетбола. Столичная команда, как и ожидалось, стартовала с выигрыша, но затем неожиданно проиграла на своей площадке. После этого команды снова обменялись победами.

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Перед решающей встречей фаворитом называют "Киев-Баскет". Ставки на победу команды Айнарса Багатскиса принимаются с коэффициентом 1,23. Столичная команда не испытывает кадровых проблем. Киевляне продолжат делать ставку на своих лидеров Брендона Янга и Богдана Близнюка. Кроме того, в стане столичного коллектива надеются на дальний бросок Александра Мишулы, который пока что "молчит" в этой серии.

У "Запорожья" под вопросом находится участие в матче бигмена Дмитрия Тихонова. Однако тренеру Валерию Плеханову есть, на кого опираться. Прекрасно себя проявляют Ауримас Маяускас и Майкл Кеффи, которые набирают более 15 очков за матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, первым финалистом Суперлиги Париматч впервые в истории стал "Прометей" из Каменского, который в полуфинале одолел чемпиона минувшего сезона "Днепр".