Битва лидеров, матчи в Николаеве и Черкассах: анонс Суперлиги Париматч 26 февраля
"Николаев" – "Тернополь"
Николаев, ДС "Надежда"
Начало матча – 18:30
Трансляция – YouTube ФБУ
Команды проведут уже третий очный поединок в сезоне Суперлиги Париматч. Две предыдущих встречи закончились уверенными победами гостей, которые в обоих случаях набирали более 100 очков.
Гости идут на пятой позиции и являются явными фаворитами матча против главных аутсайдеров чемпионата Украины по баскетболу. Преимуществом для "корабелов", которые замыкают турнирную таблицу, станет присутствие болельщиков на домашней площадке.
"Черкаськи Мавпы" – "Прометей"
Черкассы, ДС "Будивельник"
Начало матча – 18:30
Трансляция – Oboz TV
Как и для вышеуказанных команд, встреча "Мавп" и "Прометея" станет третьей в сезоне. Подопечные Виталия Черния дважды разгромили своих соперников с разницей в 21 и 36 очков.
В распоряжение команды из Каменского вернулись игроки сборной Украины Лукашов, Липовый и Петров. Несмотря на глубину состава и статус одного из главных фаворитов чемпионата, "Прометею" не всегда хватает стабильности.
Что касается Черкасчан, то "Мавпы" победили "Киев-Баскет" и "Тернополь" и вошли в зону плей-офф, но "Одесса" дышит подопечным Максима Михельсона в спину.
"Днепр" – "Киев-Баскет"
Днепр, СК "Шинник"
Начало матча – 19:00
Трансляция – XSPORT
Центральным матчем недели станет противостояние двух лидеров Суперлиги Париматч. Столичный клуб опережает действующих чемпионов Украины на две победы, поэтому даже в случае триумфа подопечные Дениса Журавлева не смогут обойти баскетболистов Айнарса Багатскиса.
В двух предыдущих матчах между командами выигрывал "Киев-Баскет", но на площадке "Днепра" в нынешнем сезоне они еще не встречались. Отметим также, что за хозяев должен дебютировать американский легионер Ди Джей Купер, который заменил в составе Пуха Джетера.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Одессы" принес команде победу над "Будивельником", совершив точный бросок за 0,7 секунды до конца.