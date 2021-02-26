Битва лидеров, матчи в Николаеве и Черкассах: анонс Суперлиги Париматч 26 февраля

"Николаев" – "Тернополь"

Николаев, ДС "Надежда"

Начало матча – 18:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Команды проведут уже третий очный поединок в сезоне Суперлиги Париматч. Две предыдущих встречи закончились уверенными победами гостей, которые в обоих случаях набирали более 100 очков.

Гости идут на пятой позиции и являются явными фаворитами матча против главных аутсайдеров чемпионата Украины по баскетболу. Преимуществом для "корабелов", которые замыкают турнирную таблицу, станет присутствие болельщиков на домашней площадке.

"Черкаськи Мавпы" – "Прометей"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 18:30

Трансляция – Oboz TV

Как и для вышеуказанных команд, встреча "Мавп" и "Прометея" станет третьей в сезоне. Подопечные Виталия Черния дважды разгромили своих соперников с разницей в 21 и 36 очков.

В распоряжение команды из Каменского вернулись игроки сборной Украины Лукашов, Липовый и Петров. Несмотря на глубину состава и статус одного из главных фаворитов чемпионата, "Прометею" не всегда хватает стабильности.

Что касается Черкасчан, то "Мавпы" победили "Киев-Баскет" и "Тернополь" и вошли в зону плей-офф, но "Одесса" дышит подопечным Максима Михельсона в спину.

"Днепр" – "Киев-Баскет"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – XSPORT

Центральным матчем недели станет противостояние двух лидеров Суперлиги Париматч. Столичный клуб опережает действующих чемпионов Украины на две победы, поэтому даже в случае триумфа подопечные Дениса Журавлева не смогут обойти баскетболистов Айнарса Багатскиса.

В двух предыдущих матчах между командами выигрывал "Киев-Баскет", но на площадке "Днепра" в нынешнем сезоне они еще не встречались. Отметим также, что за хозяев должен дебютировать американский легионер Ди Джей Купер, который заменил в составе Пуха Джетера.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Одессы" принес команде победу над "Будивельником", совершив точный бросок за 0,7 секунды до конца.