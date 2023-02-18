БИПА отыграла 19 очков и добыла волевую победу над ''Политехникой'' в Суперлиге Parimatch

БИПА одержала победу в матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Parimatch. Одесситы в Ивано-Франковске победили львовскую "Политехнику-Галичину" 88:80.

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Львовяне уверенно выиграли первую половину: команда Ярослава Зубрицкого пошла на большой перерыв за максимальные в этом матче 19 очков преимущества. Но Бипа дала мощный ответ в третьей четверти, в которой нокаутировала соперника со счетом 34:9. Удержать такой удар львовянам не удалось. Одесситы удержали преимущество в заключительной четверти и выиграли со счетом 88:80.

Самым эффективным игроком матча стал форвард БИПЫ Владислав Унгурян, завершивший игру с 16 очками, 4 подборами, 3 передачами, перехватом и блок-шотом в активе (РЭ 20). Самым результативным стал Александр Шашков, у которого 22 очка в активе.

БИПА одержала 14 побед в 18 матчах чемпионата и удерживает второе место в турнирной таблице, а львовяне потерпели 8 поражения при аналогичном количестве сыгранных матчей.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

18 февраля

Политехника-Галичина - БИПА 80:88 (31:15, 19:16, 9:34, 21:23)

Политехника-Галичина: Ожегов 14, Горобченко 14 + 6 передач + 6 подборов - 5 потерь, Бережной 13 + 12 подборов + 6 передач, Станишевский 10, Кич 9 - старт, Тищенко 9, Федчук 8 + 4 передачи, Крамар 3, Бартоломев

Бипа: Ткаченко 16 + 6 подборов, Кабацюра 10, Кадыгроб 8 + 6 подборов + 4 передачи, Рябчук 6 + 9 подборов + 6 передач + 3 перехвата, Кобец 2 - старт, Шашков 22 - 4 потери, Унгурян 16 + 4 подбора передачи, Николенко 6, Конев 2