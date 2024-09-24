Баскетбольный 'Днепр' стартует в еврокубках. Что нужно знать и какие шансы на успех

Новый баскетбольный сезон в Украине будет открывать чемпион розыгрыша 23/24 – "Днепр". Команда первой выходит из межсезонья и уже сегодня проведет свой первый матч в нынешних еврокубках. На кону стоит очень много – групповой этап Кубка Европы ФИБА. Первая игра квалификации сегодня вечером, все детали подготовки и соревнований, рассказывает OBOZ.UA.

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"Днепр" не был в еврокубках три года

Последний раз "Днепр" участвовал в континентальных соревнованиях в сезоне 20/21: тогда команда пробилась в баскетбольную Лигу чемпионов, однако остановилась еще на стадии квалификации. В одноматчевом полуфинале тогда не хватило лишь немного, когда проиграли "Трефлю" 82:88. Сейчас ситуация удобнее: решать судьбу отбора будет результат двух матчей.

В этом сезоне клуб единственным от Украины заскочил в юбилейный, десятый розыгрыш Кубка Европы ФИБА. В битве за трофей сойдутся 40 команд: 15 попали напрямую, еще семь пройдут после квалификации (где будет соревноваться и украинский клуб). 18 "неудачников" выпадут из квалификации баскетбольной ЛЧ.

Так мало матчей и так много ответственности

Как чемпион Украины, "Днепр" попал в финал квалификации Кубка Европы ФИБА. Соперник нас ждет только один - румынская "Констанца". В прошлом году они вышли в полуфинал Кубка Румынии, а в чемпионате едва зацепились за первую восьмерку, где после плей-офф заняли седьмое итоговое место.

В этом сезоне команда начала с победы во внутренней лиге. А учитывая ситуацию, обе игры пройдут на их арене, что может стать еще одним бонусом для соперника. Это нестабильный, но кусающий клуб. В ростере есть много легионеров, отмечают и сверхопытного коуча из Литвы.

В финале квалификации будет всего 2 матча. Первый – сегодня, второй – 26-го сентября. Тот, кто сможет преодолеть этот этап, пробьется в основной групповой этап Кубка Европы. Соперниками там будут "Фрибург", "Антверпен" и "Шоле", сенсационный финалист турнира двухлетней давности.

Какие шансы днепрян в Европе?

Кажется, что прямо сейчас "Днепр" – идеальный кандидат от Украины для еврокубков. 96% побед в сезоне 23/24 диктуют стиль, перешедший и на этот год. В прошлом сезоне Закурдаев, Конев и Тимофеенко были в лидерах по очкам в сезоне, а Горобченко - с отрывом лучше по количеству передач. ФБУ в топ-20 самых эффективных баскетболистов Суперлиги поставила 4 днепрян (на уровне с "Черкасскими Мавпами" и "Киев-Баскетом"). Не менее важно, что команда может угрожать корзине издалека – Закурдаев и Дубоненко собрали 87 и 69 очков соответственно на трехочковых. Тренер Владимир Коваль в межсезонье отмечал - планирует процесс так, чтобы все подошли к старту соревнований одинаково подготовленными.

Румыны уже начали состязания и открыли их победой. Это может стать преимуществом, потому что наши игроки свой регулярный сезон будут начинать именно с евротурне. Это один из факторов, почему букмекеры дают огромный гандикап сопернику. Хотя стоит отметить, что "Констанца" - дебютант еврокубков: команда молодая и только пробилась в большой баскетбольный мир, к тому же ни разу не выигрывала внутренний чемпионат или Кубок.

Надеяться можно и на то, что украинский клуб в невероятной форме под впечатлением прошедшего розыгрыша. За время летне-осеннего перерыва "Днепр" имел 4 спарринга, три выиграл. Завершили подготовку на мажорной ноте – победа над "Запорожьем" 86:69. Это была эдакая репетиция еврокубков, ведь игра прошла в атмосфере борьбы, а тренеры наигрывали разные тактические элементы. В итоге – шесть игроков Днепра набрали более десяти очков; самым результативным стал Закурдаев, у него 17 пунктов. Ну а еще 2 данка днепрян попали в лучшие в прошлом сезоне:

Заявка команды

Команда движется в новый соревновательный год без изменений. В межсезонье никого не принимали, произошли только несколько изменений в списке исполнителей. В самом клубе сообщили – форвард Роман Бондарчук встал в ряды ВСУ, а защитник Михаил Шкода перешел на административную работу в клубе. Также не будет в команде центрового Кирилла Натяжка не будет в составе команды в новом сезоне – поспособствовали возраст и постоянные травмы. Впрочем, баскетболистов у чемпиона пока достаточно.

Тренер Коваль подчеркнул: в то время, когда страна защищается от агрессора, братья легионеров не планируют. Сейчас в "Днепре" находятся сильнейшие игроки, создавшие сильнейшую команду. Если говорить о заявке на еврокубки, выглядит она так:

Николай Вильховецкий, Иван Колдомасов, Александр Тарасенко, Евгений Сорочан, Игорь Дубоненко, Даниил Сипало, Станислав Тимофеенко, Владимир Конев, Максим Закурдаев, Сергей Загреба, Михаил Горобченко, Никита Коротченко, Илья Лищина.

Еврокубки покажут готовность к сезону Суперлиги

Чуть больше чем через неделю после квалификации КЕ, "Днепр" уже должен играть первые матчи в Запорожье - там будет бабл с "Кривбассом" и "Мавпами". Поэтому европейские игры будут внимательно смотреть не только фанаты команды, но и их соперники по Суперлиге – в Румынии станет понятно, удалось ли днепрянам остаться сильной командой тем же составом. Тренер подытожил подготовку к новому сезону так:

"Ребята очень хорошо поработали. Мы делали акцент на физической подготовке и ребята – молодцы, они работали с большим желанием. Надо играть в защите и быть готовыми к тому, что все хотят обыграть чемпиона. Все будут с большим вдохновением играть защиту против нас". - Владимир Коваль, главный тренер БК "Днепр"

БК "Днепр" уже сегодня открывает новый украинский баскетбольный сезон. Лишь два чрезвычайно важных матча, где на кону - представительство нашего государства в Европе. Клубу нужно будет выложиться на максимум и даже больше, чтобы снова стать участником Кубка Европы ФИБА. Состав с чемпионским духом сохранился, этот опыт сыгранности будет безусловно толкать наших на победу. А мы их поддержим. Игра – в 20:30.