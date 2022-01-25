Уже пять месяцев, как я активно слежу за украинской баскетбольной Суперлигой. Можно сказать "присел". Уже очевидно лично для меня, что она зрелищнее футбола. Причем намного.

В отличие от УПЛ футбольной, в баскетбольной Суперлиге каждый клуб способен обыграть любой другой, кроме "Прометея". Все остальные бьются с почти непредсказуемым результатом.

Матч "Будивельника" и "Киев-Баскета" при всем крутом сюжете прошел без судейских акцентов, мордобоя игроков и воплей проигравших. Сколько ни смотрел матчей, не заметил судейских пристрастий.

Вообще, после этого матча приятно удивлен, как "Харьковские Соколы" смогли их обыграть! При такой разнице в комплектации.

Видео дня

Это игра, в которой есть шанс у каждой команды. Правда, пока я не понимаю, как Матч звезд смогут сыграть украинцы против легионеров.

Богдан Близнюк – суперхорош! Все остальные украинцы... Ну так. По сравнению с легионерами очень вопросительны.

Но зрелище – лучшее сегодня в украинском спорте.