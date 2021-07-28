Баскетболисты сборной Словении с водкой и кальяном отметили победу в матче на ОИ в Токио

Баскетболисты сборной Словении во главе со звездой "Даллас Мэверикс" из НБА Лукой Дончичем с водкой и кальяном отмечали победу над Аргентиной на старте Олимпийских игр в Токио. Поединок закончился со счетом 118:100.

Как сообщает издание Sidelinesources.com, баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья показала, что происходило в раздевалке словенцев у себя в Instagram-сторис. На снимках видно Дончича, который улыбается партнерам по национальной команде, а также стол, на котором кроме алкоголя и кальяна можно увидеть фишки и карты, что указывает на то, что баскетболисты проводили время за игрой в покер.

Видео дня

Отметим, что вместе с Аргентиной и Словенией в группу C попали Испания и Япония. Хозяева Олимпиады уступили своим соперникам в первом матче со счетом 77:88.

Напомним, что в мужском баскетбольном турнире принимают участие 12 команд, распределенных по трем группам. В плей-офф Игр попадут первые и вторые места, а также две лучшие сборные из тех, которые заняли третьи позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лука Дончич провел фантастический матч против Аргентины, показав самую высокую результативность на Олимпиаде за последние 33 года.