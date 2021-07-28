Баскетболисты сборной Словении с водкой и кальяном отметили победу в матче на ОИ в Токио

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
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Баскетболисты сборной Словении

Баскетболисты сборной Словении во главе со звездой "Даллас Мэверикс" из НБА Лукой Дончичем с водкой и кальяном отмечали победу над Аргентиной на старте Олимпийских игр в Токио. Поединок закончился со счетом 118:100.

Как сообщает издание Sidelinesources.com, баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья показала, что происходило в раздевалке словенцев у себя в Instagram-сторис. На снимках видно Дончича, который улыбается партнерам по национальной команде, а также стол, на котором кроме алкоголя и кальяна можно увидеть фишки и карты, что указывает на то, что баскетболисты проводили время за игрой в покер.

Игроки сборной Словении играют в покер с водкой и кальяном
Видео дня

Отметим, что вместе с Аргентиной и Словенией в группу C попали Испания и Япония. Хозяева Олимпиады уступили своим соперникам в первом матче со счетом 77:88.

Таблица группы С

Напомним, что в мужском баскетбольном турнире принимают участие 12 команд, распределенных по трем группам. В плей-офф Игр попадут первые и вторые места, а также две лучшие сборные из тех, которые заняли третьи позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лука Дончич провел фантастический матч против Аргентины, показав самую высокую результативность на Олимпиаде за последние 33 года.

Лука Дончич
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