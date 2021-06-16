Баскетболист сборной Украины стал чемпионом Испании в составе "Барселоны"

Центровой сборной Украины Артем Пустовой выиграл чемпионат Испании вместе с "Барселоной". В финальной серии каталонский клуб разобрался с мадридцами со счетом 2:0, уверенно победив во втором матче (92:73).

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), наш соотечественник не принимал участия в поединках плей-офф. На его счету 21 выход на паркет в регулярном сезоне Лиги ACB, в которых он в среднем проводил 14,1 минуты на площадке, набирал 7,8 очка (63,4% точность бросков с игры) и делал 3,2 подбора.

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Отметим, что для Пустового этот сезон стал шестым в чемпионате Испании и третьим в "Барселоне". До того, как перейти в каталонский клуб, он защищал цвета "Обрайдойро".

Украинец впервые стал победителем местного первенства. В 2019 и 2021 годах наш соотечественник выигрывал Кубок страны в составе "Барселоны".

Пустовой начинал карьеру в южненском "Химике" и выиграл с командой Суперлигу в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" впервые в своей истории стал чемпионом Украины по баскетболу, обыграв "Запорожье" в захватывающем финале.