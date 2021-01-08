Баскетболист НБА узнал о заражении коронавирусом во время матча

Баскетболист "Филадельфии Севенти Сиксерс" Сет Карри узнал о положительном тесте на коронавирус во время матча своей команды в регулярном сезоне НБА против "Бруклин Нетс".

Как сообщает издание USA Today, команда получила эту информацию в начале первой четверти, после чего игрок незамедлительно отправился на самоизоляцию. Он не мог принять участие в поединке из-за травмы, но сидел на скамейке запасных вместе с партнерами.

"Филадельфия" осталась в Нью-Йорке, чтобы отследить распространение COVID-19 среди баскетболистов. Ситуация может усложниться тем, что 6 января Карри провел 36 минут на площадке в матче с "Вашингтон Уизардс", а те после этого уже успели сыграть против "Бостон Селтикс".

Отметим, что противостояние между "Филадельфией" и "Бруклином" закончилось домашней победой "Нетс" со счетом 122:109. Это поражение стало для "Севенти Сиксерс" вторым в девяти поединках, а команда из Нью-Йорка выиграла свой пятый матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, известного игрока НБА выгнали из команды после положительного теста на COVID-19.