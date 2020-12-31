Багатскис оценил первый год работы со сборной Украины по баскетболу

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис напомнил, что в первый игровой год работы с нашей командой ему удалось выполнить главную задачу – выйти на Евробаскет-2022.

В интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины (ФБУ), латвийский специалист также отметил, что не собирается на этом останавливаться. Он хочет навязать борьбу за высокое место в отборочной группе, чтобы увеличить шансы нашей команды на благоприятные результаты жеребьевки чемпионата Европы.

"Видимо надо сказать, что поставленные задачи выполнены, и это хорошо. Но это далеко не так. То, что мы обеспечили себе место на чемпионате Европы, это было главное. В то же время, далеко не все закончено. Если у нас есть возможность занять более высокое место в квалификации и быть в высшей корзине при квалификации, мы должны это использовать. В профессиональном спорте надо брать то, что тебе дают. Особенно учитывая, что второй бабл будет в Киеве, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы занять лучшее место", – заявил Багатскис.

Как сообщал OBOZREVATEL, заключительные матчи отбора на Евробаскет-2022 пройдут в Киеве в феврале.