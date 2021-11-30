А Месси так сможет? Феноменальным ударом баскетболисты отреагировали на 'Золотой мяч'-2021. Видео

Международная федерация баскетбола (ФИБА) по-своему отреагировала на вручение аргентинскому футболисту Лионелю Месси седьмого "Золотого мяча". Коллеги из другого вида спорта с мячом решили сравнить мастерство форварда французского ПСЖ с трюком словенского баскетболиста Эдо Мурича.

"Да, Лионель Месси хорош. Но видели ли вы, как сыграл Эдо Мурич?" – с юмором написали на странице ФИБА в Facebook и показали видеоролик необычного момента. На тренировке сборной Словении 30-летний баскетболист ударом ноги отправил баскетбольный мяч через всю площадку (28 метров) точно в кольцо!

Видео дня

Удивлению и самого Мурича, и его партнеров не было предела. Особенно парень обрадовался, когда узнал, что его финт записали на видео. Такой точности Месси точно может позавидовать. Тем более, баскетбольный мяч весит больше, чем футбольный.

Эдо Мурич сейчас выступает на родине за команду "Цедевита", ранее играл за клубы Сербии, Польши, Турции. Со сборной Словении становился чемпионом Европы в 2017 году и участвовал в летних Олимпийских играх в Токио в 2021-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы выиграли первый матч в отборе ЧМ-2023 по баскетболу.

В то же время Месси признался, кто должен был получить "Золотой мяч".