23-я победа ''Будивельника, триумф ''Днепра''. Результаты Суперлиги Parimatch 5 марта

В воскресенье, 5 марта, во второй день ивано-франковского бабла состоялись очередные три поединка чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Parimatch. БК "Запорожье" был разгромлен "Прикарпатье-Говерлой" (59:74), "Днепр" добыл легкую победу над "Политехникой-Галичиной" (97:57), а "Будивельник" добыл 23-ю победу в сезоне, одолев одесскую БИПУ (67:57).

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Будивельник и БИПА начали матч не слишком результативно – реализовав всего по 4 броска с игры в первой четверти, но при большом количестве фолов и штрафных Будивельник выиграл первую четверть 16:12.

Во второй четверти киевляне увеличили свое преимущество до 12 очков и держали его до середины третьей четверти. Но концовку третьей четверти лучше сыграли баскетболисты одесской команды, которые сократили свое отставание до 4 очков, а если бы Шашков с сиреной попал трехочковый, то разница была бы минимальной.

Последнюю четверть Будивельник провел собранно, вернув себе уверенное преимущество и доведя матч до победы.

У Будивельника самым результативным стал Александр Кольченко, набравший 24 очка, реализовав 6 трехочковых. Отметим также Максима Сандула, который оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

Будивельник остается без поражений, выиграв 23-й матч в сезоне Суперлиги Parimatch, а БИПА, проиграв в седьмой раз в сезоне, опустилась на четвертое место, пропустив по личным встречам Киев-Баскет.

БИПА - Будивельник 57:67 (12:16, 13:19, 20:14, 12:18)

Бипа: Унгурян 4, Ткаченко 12+6 подборов, Кабацюра 14+8 подборов, Рябчук 14+8 подборов, Кадигроб 5 – старт; Агафонов 11 + 8 подборов – 5 потерь, Шашков 6, Николенко 3, Кобец 0, Конев 0

Будивельник : Хохоник 4, Приймак 2, Сандул 12+12 подборов, Кольченко 24, Конев 10+9 подборов – старт; Никитин 13+7 подборов, Буренко 2, Зайцев 0

Днепр одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch, одержав в Ивано-Франковске львовскую Политехнику-Галичину.

Днепр уверенно выиграл стартовую четверть и контролировал игру на протяжении всей игровой дистанции. Команда Владимира Коваля качественнее играла в защите и играла команднее в атаке. Политехника-Галичина продемонстрировала плохие бросковые показатели и не удержала соперника в трехсекундном. Днепр обладал двусмысленным преимуществом со середины первой четверти и в итоге выиграл матч со счетом 97:57.

Сергей Загреба завершил матч с дабл-даблом - 14 очков + 10 подборов, а Станислав Тимофеенко набрал 17 очков, став самым результативным в составе победителей.

6 марта Днепр будет закрывать бабл в Ивано-Франковске матчем против Прикарпатья-Говерла, а Политехника-Галичина сыграет со Будивельником.

Днепр — Политехника-Галичина 97:57 (21:9, 23:20, 28:17, 25:11)

Днепр: Тимофеенко 17+3 передачи, Загреба 14+10 подборов, Бондарчук 9+4 подбора, Закурдаев 5, Ольховецкий 2+3 передачи — стартт, Тарасенко 14, Сорочан 13+4 передачи + 4 подбора - 4 потери, Сипало 10 8, Вред 5+4 передачи, Бачурин 0, Качанов 0

Политехника-Галичина: Бережной 19 + 6 подборов, Станишевский 7 + 5 подборов, Горобченко 4 + 5 передач + 4 перехвата, Федчук 3 - 5 потерь, Крамар 2 - старт, Тищенко 12 + 7 подборов, Ожегов 8 - 3 потери, Полюляк 2 + 5 перехватов, Путько 0

Прикарпатье-Говерла уверенно обыграло Запорожье 74:59 в рамках домашнего баблу регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

Игроки Запорожья пытались не отпустить соперника в отрыв от старта, но реализация двоичных на уровне 29% в первой половине игры этому не способствовала. В результате после первой четверти Прикарпатья-Говерла выигрывала 9 очков, после половины игры – +15, а за ходом третьей четверти преимущество хозяев достигло 25 очков.

В четвертой четверти Запорожье сумело сократить свое отставание до 10 очков, но интрига в матче не вернулась.

У победителей сразу пять игроков набрали 10 и более очков, а самым результативным стал Илья Чугунов с 15 очками. Отметим также Максима Тимофейчука, который из своих 12 очков заработал в первой половине, внеся существенный вклад в то, что его команда создала себе запас.

Прикарпатье-Говерла одержала свою 8 победу в сезоне, из которых три над Запорожьем. Завершить домашнюю бабл команду Евгения Мурзина игрой против Днепра.

Запорожье - Прикарпатье-Говерла 59:74 (11:20, 12:18, 19:24, 17:12)

Запорожье: Буц 10+17 подборов – 6 потерь, Бер 0, Быков 9+7 перехватов, Морозов 15+7 подборов, Тельчаров 8+6 передач – старт; Леднев 8, Климанов 5, Покоенко 4, Компаниец 0, Дмитренко 0

Прикарпатье-Говерла: М. Тимофичук 12 + 6 подборов, Аврахов 10 + 5 подборов, Чугунов 15 + 7 подборов, Старцев 13 + 7 подборов + 7 передач, Лесик 10 + 8 подборов – старт; Хрисостомиде 7, Лонюк 6, Гаврилов 1, Водолазский 0, Музыченко 0, А.Тимофийчук 0