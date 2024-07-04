На этой неделе во Львове состоялись ожесточенные соревнования за Кубок Украины по водному поло. За звание лучших боролись команды из разных уголков страны: "Динамо" Львов, "Мариуполь", "Харьков" (НТУ-ХПИ-ШВСМ) и другие.

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Львовское "Динамо" уже в седьмой раз подряд подтвердило свое мастерство, получив 13-й Кубок Украины! "Мариупольцы", которые не выходили в финал целых 10 лет, приятно удивили публику, завоевав "серебряные" награды. Бронзовые медали завоевали ватерполисты из Харькова.

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев поздравил победителей и отметил, что "Мариуполь" показал великолепную игру, продемонстрировав волю к победе и несокрушимость духа.

"Это очень важно, что несмотря на все сложности, украинский спорт продолжает развиваться. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы поддерживать наших спортсменов и помогать им достигать новых вершин", - подчеркнул Александр Свищев.

Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины, также отметил важность сохранения и развития спорта в условиях войны.

"Участие команды из Мариуполя в финале Кубка Украины - это символ стойкости и несокрушимости украинского духа. Мы гордимся нашими спортсменами и верим в их будущие победы", - добавил Вадим Гутцайт.

Александр Юрьевич Свищев, как президент Федерации водного поло Украины, неустанно работает над развитием этого вида спорта в стране. Он привлекает значительные инвестиции, чтобы улучшить инфраструктуру, тренировочные условия и оснащение команд.

Трудно переоценить роль Александра Свищева в развитии водного поло в Украине. Он не просто президент федерации, а настоящий лидер, который верит в потенциал этого вида спорта и делает все возможное для его процветания.

Благодаря его самоотверженному труду и инвестициям украинское водное поло имеет все шансы стать одним из самых успешных видов спорта в стране.

"Триумф ВК "Динамо" Львов на Кубке Украины это очередная победа украинских спортсменов, которая вдохновляет и дарит веру в лучшее будущее!" - резюмировал Александр Свищев.