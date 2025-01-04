Звездопады, пролет комет и парад планет: какие загадочные астрономические явления можно будет наблюдать в Украине в 2025 году

В 2025 году на небе не будет разве что полных солнечных затмений – такие ожидаются только в следующем году. Все остальные астрономические явления, которые можно наблюдать с Земли невооруженным глазом, в том числе неполные затмения, будут в даже немного чаще, чем в прошлом году.

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По крайней мере, так обещают специалисты NASA. Согласно их календарям, год начнется парадом планет, а завершится несколькими суперлунами и метеоритиными дождями. Правда, парад планет тоже будет неполным, но продлится долго.

Парад планет

Это астрономическое явление уже сейчас можно наблюдать. Пять планет – все, кроме Марса и Меркурия – уже пытаются выстроиться в строй, и заметить это можно сразу после захода солнца.

В этом году шесть из семи планет Солнечной системы выстроятся в длинную дугу, и произойдет это в середине января. Причем все кроме Нептуна и Урана должны быть видны невооруженным глазом. Конечно, если позволяет погода.

Парад будет продолжаться достаточно долго. Неделями планеты можно будет наблюдать с Земли (еще раз напомним – сразу после заката) без телескопов и биноклей. Из парадного строя планеты будут постепенно выходить одна за другой на протяжении всей весны.

Затемнение

В 2025 году произойдут два частичных солнечных затмения. Первое такое затмение произойдет 29 марта, и его можно увидеть в странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. То есть, в Украине тоже.

Второе частичное солнечное затмение будет только 21 сентября. Однако украинцы его смогут увидеть, лишь если будут в указанное время в Австралии или Антарктиде.

Также в 2025 году будет два полных лунных затмения. Они состоятся во время полнолуния в марте и сентябре.

Напомним: лунное затмение происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и закрывает последнюю от света нашей звезды. Когда Луна находится в самой темной части земной тени, она приобретает красноватый оттенок. Именно в этот период мы видим так называемую "Кровавую луну".

Суперлуны

В этом году будет три суперлуны – в октябре, ноябре и декабре. В эти дни полнолуние будет выглядеть особенно большим и ярким, поскольку луна находится ближе к Земле, чем обычно.

Ноябрьская суперлуна будет самой зрелищной: наш спутник приблизится к Земле намного ближе обычного. Между Землей и Луной будет всего 356 980 километров.

Полярные сияния

Полярные сияния возникают в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле Земли направляет к полюсам. Именно поэтому во время магнитных бурь авроры (это другое название таких сияний) можно увидеть не только на полюсах планеты.

Солнце в 2025 году переживает пик активности в своем 11-летнем цикле. Этот пик называется солнечным максимумом, и характеризуется он прежде всего именно повышенным количеством магнитных бурь. Так что число красочных полярных сияний в этом году будет больше, чем в прошлом.

К сожалению, сказать точно, когда они будут, учёные еще не в состоянии.

Метеорные дожди

А вот метеорные дожди – явления, происходящие строго по календарю, и их точное время известно до минуты.

Персеиды и Геминиды - потоки метеоритов, своей траекторией движения "цепляющие" Землю - проходят в августе и декабре соответственно. Это наиболее зрелищные метеоритные дожди, которые можно увидеть даже в городе.

Также будут Лириды в апреле, Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. Но они не такие яркие, поэтому чем темнее местность и более тусклый месяц, тем лучше будет для наблюдений.

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