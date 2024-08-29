Звезда 'Конотопской ведьмы' Елена Хохлаткина рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Елена Хохлаткина – актриса театра и кино, народная артистка Украины, звезда украинского хорор фильма "Конотопская ведьма". Она родилась и выросла в Херсоне и начала карьеру Херсонского театра им. Кулиша. Потом много лет являлась ведущей актрисой в Донецком национальном академическом музыкально-драматическом театре. С началом военных действий в Донбассе Елена с детьми и мужем переехала в Киев. Свой рассказ о пережитом актрисе доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Мой дом, мои корни, моя сила – это Херсон. Дом моих детей – это Донецк. Там была наша первая собственная квартира. Впервые открыв ее, мы с мужем встали на колени и плакали. А сейчас у меня дома нет. Все слышали песню с такими строчками. Это я. Это многие из нас сейчас. Сейчас мой дом там, где мои дети", – делится актриса с Алексеем Сухановым, актером, ведущим, послом Музея.

Как в Херсоне, так и в Донецке Елена лелеяла украинский язык и играла представления именно родным.

"Это был принципиальный вопрос: украинский театр, работаем на украинском языке. С детства я росла с украинскими песнями. Херсонская область – это всегда была Украина. Дети мои слушали песни, колыбельные на украинском языке. Они росли за кулисами Херсонского, Донецкого украинских театров. Творческая среда у нас всегда была украиноязычной", – вспоминает Елена.

В свое время ее приглашали присоединиться к театральной труппе в так называемой ДНР. Конечно же, Елена отказалась.

"Мне оно противно было. Не мое, не отзывается во мне. Вызывает ненависть сразу", – говорит актриса.

Из Донецка семья уезжала быстро – во многом были, в том и уехали. Уже в Киеве люди отдавали им одежду, бытовые вещи... С этого времени Елена Хохлаткина проживает и работает в столице. Боль всегда живет внутри, но Елена отплакала и приняла свою утрату. Теперь он называет себя человеком мира.

Вы найдете ее рассказ из первых уст по ссылке.

История Елены Хохлаткиной вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.