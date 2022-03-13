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Звание Героя Украины впервые посмертно присвоено женщине: Зеленский объявил о наградах более сотне защитников
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины восьми украинским защитникам. Шесть из них – посмертно.
Об этом глава государства заявил в своем обращении ночью 13 марта. Также госнаграды присвоены 106 военнослужащим, 17-ти из них – посмертно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Соответствующие указы № 127/2022 и №128/2022 уже подписаны и обнародованы на сайте Офиса президента.
Обновляется...
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