Зв неделю ДТЭК вернул свет 61 тыс. семей в прифронтовых регионах

С 13 по 20 августа энергетики ДТЭК вернули свет 61 тысячам семей в 96 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Донечина остается наиболее активной зоной боевых действий Украины. Ежедневно враг атакует города и села из артиллерии и авиации. Эти обстрелы разрушают также критическую инфраструктуру - электросети и подстанции, которые обеспечивают светом тех, кто остается в области. Наши специалисты возобновляют поставки света только это становится возможным. За прошедшую неделю возобновили работу электросетей для 61 тысячи семей", - говорится в нем.

Кроме того, юг Днепропетровщины, приближенный к линии разграничения, также отмечает периодические атаки. Энергетики возобновили поставки света для более чем 500 семей в этом регионе.

Напомним, в июле ремонтные бригады ДТЭК вернули свет для 298 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.