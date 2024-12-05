'Золотое сердце': Зеленский отметил волонтеров специальной государственной наградой. Фото

В четверг, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отметил некоторых волонтеров "Золотым сердцем". Это специальная награда для представителей сообщества.

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Об этом президент написал в своем Telegram. Он поблагодарил всех украинских волонтеров за помощь воинам, общинам, всему народу и за неизменную веру в наше государство.

"После церемонии награждения обсудили разные вопросы, важные для нашего общества и армии. В частности, закупку FPV-дронов, усиление ПВО и подготовку первого заседания технологической Ставки, которое должно состояться в этом месяце", – говорится в сообщении.

Справка

Международный день волонтера, основанный Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, отмечается 5 декабря В Украине волонтерское движение начало формироваться в 1990-х годах, а его развитие пришлось на 2014 год.

В 2022 году этот праздник приобрел особое значение для страны. Волонтеры играют важную роль в поддержке ВСУ, организуя собрания и обеспечивая военных всем необходимым – от лекарств и амуниции до транспорта и вооружения. Их самоотверженный труд значительно облегчает жизнь украинской армии.

Волонтеры – это люди, добровольно оказывающие свою помощь или время в пользу общества или конкретных лиц, обычно без получения финансового вознаграждения. Они могут быть вовлечены в различные виды деятельности: от оказания помощи пострадавшим от катастроф, поддержки бездомных, помощи в больницах, до организации образовательных или культурных мероприятий.

Основными чертами волонтеров есть готовность работать в пользу других, преданность делу и отсутствие материальной выгоды от своей деятельности. В Украине волонтеры часто принимают участие в гуманитарных миссиях, особенно во время кризисных ситуаций, таких как войны или природные катастрофы, где они организуют сбор помощи, доставку медикаментов, продуктов и других необходимых вещей нуждающимся.

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