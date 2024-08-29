Зной до +33: прогноз погоды в Украине на 30 августа.

В пятницу, 30 августа, жара пока не покинет Украину. Кое-где температура воздуха прогреется до +33.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Впрочем, в некоторых регионах возможна переменная облачность и даже кратковременные осадки.

"Без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, в южной части до 23°С, днем 28-33°С. На высокогорье Карпат ночью 10-15°С, днем 14-19°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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