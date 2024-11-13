Знают единицы: что означает слово 'прескевю' и как заменить на украинском

Вам точно знаком такой галлицизм (заимствование из французского языка), как дежавю. Но знали ли вы, что в украинский язык попало еще несколько родственных понятий?

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Об одном из них рассказала блогер и радиоведущая Ольга Багний. В своем TikTok она поделилась с подписчиками понятием прескевю.

"Бывает ли у вас такое, что вы хотите вспомнить какое-нибудь слово, а не можете? Оно крутится на языке, а вспомнить не можете. Это явление называется прескевю", – рассказала Багний.

Слово происходит от французского presque vu – то есть "почти увиденное". Кстати, уже упомянутое дежавю образовалось от соединения déjà vu – "уже виденное". Существует еще третий феномен – жамевю. Его выводим от jamais vu – "никогда не виденное". Это ощущение, что хорошо вам знакомое место или явление вдруг начинает казаться совершенно новым, неизвестным.

Формально в украинском языке нет точных соответствий ни одного из этих терминов. Вот поэтому и прижились указанные галлицизмы. Однако Багний рассказала, что некоторые энтузиасты уже предложили свой вариант перевода понятия "прескевю" – "майжезгад". Такие новообразования сейчас часто предлагают сторонники движения за отказ от иноязычных заимствований. Словари форму "майжезгад" не фиксируют, поэтому вы можете использовать его и другие подобные слова исключительно по своему усмотрению. О вашем уровне владения языком подобные неологизмы не свидетельствуют никак.

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