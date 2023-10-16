Есть земной враг, а есть олицетворённое зло, сатана, зло не ради корысти, а ради собственно зла. Следует различать.

ХАМАСовец — фанатик. Он убивает во имя своей идеи, причём во имя этой идеи готов и сам на смерть. Идеи неправильной, вдолблённой, привитой ему с рождения, да уж какая есть. Он действительно верит, что убивая евреев — творит великое благо. Такой, чтоб убить других, может и себя взорвать, так что никакой особой корысти в её привычном понимании.

Бескорыстность русского иная. Он часто убивает тоже не ради обогащения, хотя бывает, конечно, по-разному. Но убивая украинцев, он, как правило, делает это не ради того, чтоб украсть унитаз. Обычно он тоже в убийствах своих не особо корыстен. Ему просто пох. У него нет фанатизма. У него нет ненависти. Если у кого и была, то не позже февраля прошлого года, когда бред о фашизме украинцев-националистов стал очевиден в качестве мифа даже самому тупому. Так что никакой идеологии. Он убивает с безразличием.

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Так мучает кошку малолетний выродок. Он её не ненавидит, он мучает просто, чтобы мучить. Он такой. И каким бы по национальности он себя не считал — он русский. По своей поганой сути ущербного отродья.

Это — хуже зверя. Хищник, как говорят, не охотится: он обедает. Иначе не проживёт. Русский убивает не ради жизни. Он убивает только ради самой смерти.

Не из фанатизма, не из ненависти, не чтоб поесть. Он убивает потому, что он — дьявол во плоти. Такая "новая историческая общность людей". Людей ли? Да! Ибо звери — лучше.

Заблуждающийся в своём диком фанатизме палестинец — просто варвар. Это его беда ещё больше, чем вина. Русский — не заблуждается. Ему просто всё равно, лишь бы кого-то убить. Так он сделан. Там таки вывели эту породу.

Мир потихоньку начинает осознавать: оркостан — страна не идиотов, а сатаны.

Очень мной уважаемый Максим Кац назвал русский фашизм — в сравнении с фанатизмом ХАМАСа — рациональным. Поспорил бы. Русский фашизм не рационален, а в конечном итоге самоубийствен. Он ведёт русских в пропасть, как стадо свиней, в которых вселился дьявол. Задача Цивилизации — чтобы, падая, они поменьше народу с собой прихватили. Поэтому — перейду на мгновенье к Западу — пусть Америка с Европой не умничают, а нам помогают.

(Кстати, через год с небольшим, возможно, именно американцы фактически будут выбирать победителя в войне Украины с россией.)

Упомянув Максима Каца, перечислю заодно уж (как бонус к этому грустному посту) большинство — ибо всех не упомню — тех, чьи стримы и/или интервью на ютубе я использую, аналитически перерабатывая/суммируя в своих постах.

Итак, навскидку неполный перечень моих поставщиков информации, инсайдов, предположений, мыслей и чувств: Николай Давидюк, Александр Мусиенко, Орест Сохар, Иван Яковина, Алексей Печий, Виталий Портников, Максим Кац, Валерий Соловей (делю на 116), Станислав Белковский, Марк Фейгин, Григорий Тамар, Игаль Левин, а также те, кого мне предлагает ютуб, уже разобравшийся в моих предпочтениях.

При этом всех стараюсь послушать [почти] ежедневно — и выручает лишь то, что не ежедневны они сами, хотя есть и те, с кем я каждый день — как пчёлка, собирающая мёдик.

Есть среди них и бывшие русские (в основном, так уж вышло, евреи): это означает, что вырваться из дьявольских лап и не оскотиниться таки можно. Было бы желание.