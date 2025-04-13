Зло должно быть наказано, террористическую Россию нужно остановить: Порошенко отреагировал на удар по Сумам

Пятый президент Петр Порошенко подчеркнул, что Россию, которая является государством-террористом, нужно остановить. Для этого нужны адские санкции и большее оружие для ВСУ.

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Об этом он написал в соцсетях, отреагировав на ракетный удар российских захватчиков по Сумам, где погибли и получили ранения десятки горожан.

"Суммы... В святой день по гражданским кассетным боеприпасом... Только террорист мог отдать такой приказ. Только террорист мог нажать на проклятую кнопку. И только террорист мог за этим молча наблюдать", - отметил Порошенко.

"Сейчас уже 31 человек… Дети хоронят родителей, родители детей… россияне не только уносят жизнь, а разрушают семьи и судьбы… Они пытаются запугать все прифронтовые города. Этот терроризм можно и нужно остановить. Нам нужен мир из-за силы, больше санкций против страны-террористки, больше оружия Вооруженным Силам", – подчеркнул пятый президент.

"Зло должно быть наказано. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Петр Порошенко.