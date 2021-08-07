Зисельс: Благодарен Величко, показавшей, сколько в Украине противников российской экспансии

Сопрезидент ВААД Украины, советский диссидент Иосиф Зисельс считает, что статья Любви Величко, которая обвиняет его в блокировании проекта мемориализции Бабьего Яра, заказная. В то же время правозащитник благодарен автору за то, что атака против него показала, сколько в обществе противников проекта скандального российского режиссера Ильи Хржановского, финансируемого российскими олигархами из окружения президента РФ Путина.

Позиция Зисельса опубликована на сайте "Политсовет".

"Я никогда не отказываю в комментариях, даже если эти люди мне не знакомы. Во время интервью я почувствовал, что это заказной материал, но продолжил давать интервью. Я в свое время отсидел 6 лет за эту борьбу за демократию, свободу слова, свободу собраний. Хоть это и заказной материал, но есть, все же, свобода слова. И у нас есть, к сожалению, не только свобода слова, но и свобода лживого слова. И она – Любовь Величко, – ею воспользовалась. Меня удовлетворяет сам факт, что она написала эту ложь, а люди меня поддержали. Огромная волна, сотни людей написали в мою поддержку – я даже не ожидал, что у меня может быть такая поддержка. Так что определенным образом, я ей – Любви Величко, даже благодарен. Благодаря ей я увидел, сколько у меня хороших друзей. А главное – мы увидели, сколько в обществе противников российского гибридного проекта и российской экспансии как таковой", – отметил Иосиф Зисельс.

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По словам сопрезидента ВААД, источники, близкие к проекту Хржановского, сообщили о том, что в течение долгое время не удавалось найти исполнителя информационной атаки, пока не вышли на Любовь Величко. По мнению Иосифа Зисельса, статья стала одним из элементов гибридной войны, ведущейся РФ против Украины.

"Люди, которые работали в российском проекте, а потом ушли из него, говорят, что встречались с этими заказами ранее – где-то 4-5 месяцев назад. И знают, что такая статья готовилась в этом проекте – заказ против меня. Поэтому Величко, по их словам, получила эти задачи, от которых отказались другие. Я 50 лет в дессидентськом стане. Я привык к такому и ожидал нечто подобное. Еще раньше – потому что война – не шутки, против нас воюет Россия, и один из участков этой войны – Бабий Яр. Поэтому местные коллаборационисты и ведут себя так. Используют все для успеха в победе в этой войне: низость, клевету. Нет такого преступления, которое бы не совершили россияне и их помощники для того, чтобы победить в гибридной войне", - отметил Иосиф Зисельс .

Как сообщил сопрезидент ВААД, общественные организации планируют подавать жалобу на Любовь Величко в комиссию по журналистской этике.

"Все мне говорят: надо подавать в суд, в комиссию по журналистской этике. А я говорю: пожалуйста, подавайте. Какая-то организация гражданского общества мне сказала, что подают на нее жалобу в комиссию по журналистской этике. Не против ли я. Я ответил: "пожалуйста, вы хотите – подавайте". Относительно суда – мы также проводим определенные консультации с юристами, но мне бы не хотелось судиться именно через суд, еще и такой предвзятый, как наш, украинский, который чрезвычайно коррумпирован, и судиться именно с журналисткой", – сообщил Иосиф Зисельс.

Напомним, 24 июля была опубликована статья Любви Величко "Деньги на память. Как строительство мемориала в Бабьем Яру превратилось в проблему национального масштаба", в которой излагался ряд обвинений в адрес Иосифа Зисельса. В частности, утверждалось, что Зисельс из корыстных и личных мотивов выступал против проекта мемориализации Бабьего Яра. При этом проект российского режиссера Хржановского якобы является своевременным и необходимым для Украины, а мотивы его меценатов и исполнителей являются чистыми. У них, по словам Величко, есть "украинские корни". Статья вызвала возмущение украинской интеллигенции.

По данным СМИ, Любовь Величко причастна к ряду скандалов. В течение последних нескольких лет она якобы тесно сотрудничает с Павлом Барбулем, владельцем издания Mind.Ua. Он является одним из бывших топ-менеджеров Укроборонпрома, близок к семье Свинарчуков, фигурировал в деле НАБУ о хищении государственных средств на сумму 55 млн грн (сейчас это дело находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде). Именно на страницах Mind.Ua Величко опубликовала сомнительные заявления о том, что разведслужбы Австралии сообщили ей лично о том, что Андрей Ермак сорвал "спецоперацию СБУ" по "вагнеровцам" за взятку в 40 миллионов долларов. Доказательств этих обвинений она, как и "австралийская спецслужба", не предоставила. А потом военные обозреватели обнаружили, что "сенсацию" ей подбросил кремлевский пропагандист Александр Коц.

Величко также называют исполнителем информационных атак на публичных лиц. Так, в январе этого года Любовь Величко заявила, что с ней ночью начала переписываться генпрокурор Ирина Венедиктова, но с помощью учетной записи Facebook якобы IT-специалиста Артема Майстренко. Хотя никаких доказательств, что писала именно Венедиктова, а не кто-то другой, так и не было предоставлено.

При этом, начинала свою карьеру Величко как пророссийский блогер и журналист телеканалов ZIK и 112. Например, осенью 2014 году она написала блог "Слава Украине!"... Пока героев нет", в котором заявила, что в современной Украине нет признанных обществом героев, в отличие от России. Героев войны на Донбассе Величко не упомянула, а погибших майдановцев назвала" героями не для всех ".