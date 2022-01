'Жуткая тишина': женщина погибла через несколько часов после тревожного сообщения в сети

Британка Анджела Гловер опубликовала сообщение в Instagram о "жуткой тишине", охватившей море близ острова Тонга, после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Уже через несколько часов побережье было разрушено мощным цунами, а ее нашли мертвой.

Об истории женщины, которая ценой собственной жизни пыталась спасти пятерых собак, рассказало издание Daily Mail. Тело британки, считавшейся пропавшей без вести, обнаружил ее муж Джеймс Гловер. Во время природной катастрофы ему удалось схватиться за дерево, но его жена не удержалась и ее снесло волной.

Супруги гуляли по пляжу вместе с 5 своими собаками, но внезапно начался шторм. Когда побережье захлестнуло цунами, женщина вместе с Джеймсом держалась за дерево и пыталась спасти своих любимцев, именно в этот момент ее и подхватила волна.

Анджела стала первым человеком, погибшим во время этой природной катастрофы, причиной которой стало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Довольно жутким моментом является то, что за несколько часов до цунами Анджела загрузила в Instagram поразительное последнее изображение кроваво-красного заката. Женщина написала, что на острове воцарилась "жуткая тишина" после извержения вулкана.

"Сегодня мы получили предупреждение о цунами, все хорошо. Несколько прибоев, несколько жутких моментов тишины, порыв ветер или два, потом тишина, внезапная тишина, гроза...", – подписала последнее фото Анжела.

Местные жители были шокированы известием о гибели женщины. Гловер, основавшая на Тонге благотворительную организацию для спасения собак под названием TAWS, посвятила свою жизнь помощи покинутым и пострадавшим собакам.

Даже в последние мгновения своей жизни она думала о своих животных и пыталась спасти, когда ее захлестнуло волной. Однако даже ее самопожертвование не помогло спасти домашних питомцев – из 5 собак выжила только одна.

Напомним, что остров Тонга значительно пострадал от извержения вулкана. Часть коммуникаций остается поврежденной, спасательные службы говорят, что на восстановление связи могут уйти недели. Из-за огромного облака пепла там не работает даже спутниковая связь.

Эта семья была в церкви. They'd just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc