Журналист и писатель Михаил Зыгарь представил диджитал-проекты про Бабий Яр

Журналист и писатель, основатель креативной студии "Истории будущего" Михаил Зыгарь представил исторические диджитал-проекты "Интерактивный дневник" и аудиоспектакль "29/09", разработанные для Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Презентация состоялась в рамках дискуссии "Как оживить историю языком современных технологий", организованной Мемориальным центром.

В дискуссии также приняли участие член правления Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Руслан Кавацюк, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, главный редактор сайта NV.UA Юлия МакГаффи, руководительница проекта "Лаборатория журналистики общественного интереса" Наталья Гуменюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Аудиоспектакль "29/09"

Михаил Зыгарь отметил, что очень важно доносить историю современному поколению на понятном ему языке. Для этого нужно постоянно изобретать новые форматы, жанры, задействовать инновационные IT-технологии. Рассказывая об аудиоспектакле "29/09", он отметил, что проект по своей сути напоминает театр, но с применением дополненной реальности.

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"Казалось бы, что может быть проще и понятней, чем театр? Но у нас совсем другой театр, для которого не нужна сцена; не нужна покупка билета, и не нужно занимать место в зале. Это театр, который всегда с тобой, который находится внутри мобильного телефона. Мы сделали спектакль сфокусированным не только на Бабьем Яру, а сфокусированным на одном дне – 29 сентября. Параллельно там возникают другие пространства, другие сюжетные линии. Мы слышим и узнаем, что происходит в Берлине, Нью-Йорке, в Стокгольме. Там у нас возникают и Чарли Чаплин, и Астрид Линдгрен, и Серж Лифарь, и люди в Киеве, которые не подозревают о том, что происходит в этом месте. Мы слышим, что в этот момент большая часть людей живёт обычной, мирной, иногда увлекательной жизнью. Это важно, потому что приближает события Бабьего Яра и делает их узнаваемыми сегодня. Мы привыкли к тому, что в нашей жизни может быть относительный комфорт. А где-то в мире, может быть, даже в стране, где ты живешь, трагедия происходит прямо сейчас", – сказал он.

Аудиоспектакль "29/09" – мобильное приложение, которое рассказывает о судьбе десятков тысяч людей, которые шли на смерть в Бабий Яр 29 сентября 1941 года. Следуя этой дорогой, по улице Юрия Ильенко и аллеям мемориального парка "Бабий Яр", вы слышите истории тех, кто выжил, и тех, кто погиб. Эти истории помещены в глобальный мировой контекст, реконструированный из новостных заметок и записей дневников со всего мира за этот день. Путь дополнен документальными снимками и визуальными образами с использованием технологии AR, которые появляются на экране смартфона. Приложение с аудиоспектаклем бесплатное и доступное каждому. Его можно скачать на телефон в App Store или Google Play.

"Интерактивный Дневник"

Представляя проект "Интерактивный Дневник", который также рассказывает про трагедию Бабьего Яра, Михаил Зыгарь отметил, что его герои в большинстве своем обычные люди. Тем не менее их жизненный выбор повлиял на ход истории.

"Это проект, состоящий из вопросов и ответов. Первый тестовый вопрос сразу должен поставить человека в неуютное положение. Потому что вы должны сделать выбор, который не хотите делать. Это не политический выбор, это всегда жизненный выбор: помочь преследуемому или подумать о безопасности своей семьи. Для того, чтоб ты почувствовал, до какой степени роковыми или, наоборот, спасительными могут быть даже маленькие шаги, даже небольшие усилия. Вот об этом проект. На историю влияют выборы, которые совершают обычные люди, а не только те, кого мы привыкли считать сильными мира сего", – подчеркнул он.

"Интерактивный дневник" – это документально-художественный проект, который базируется на настоящих событиях, судьбах и поступках реальных людей. Это попытка хотя бы частично отобразить реальность, в которой оказались люди в ситуации геноцида.

Пользователи следуют от одного вопроса к другому, погружаясь в судьбы героев того времени. Эти вопросы углубляют историческое и психологическое понимание событий Бабьего Яра. Везде, где это возможно, были использованы фотографии реальных героев.

Массовые убийства, похожие на трагедию Бабьего Яра, сейчас проходят на Ближнем Востоке, в Африке, отметил член правления Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Руслан Кавацюк. Он добавил, что инновационные форматы позволяют рассказывать о трагедиях так, чтобы это не были просто сухие параграфы из учебника по истории.

"Я уже нескольким десяткам людей предложил посмотреть проект "Интерактивный дневник", поучаствовать в нём. Что интересно, очень редко повторяются истории. Люди делают разный выбор. Я показывал проект тем, кого знаю, и вижу, что это как раз история, релевантная для этого человека. Это удивительно, как работает выбор, и вследствие индивидуализируется история, которую человек слушает о человеке, похожем в прошлом", – рассказал он.

История в ютубе

Журналистка, руководительница "Лаборатории журналистики общественного интереса" Наталия Гуменюк поделилась опытом создания исторического контента для ютуба. Она рассказала о своём проекте "Наші 30". Этот документальный ютуб-сериал посвящен 30-й годовщине независимости Украины и рассказывает об истории 1990-х годов, а также предшествующих событиях. В проекте упоминаются первые в стране экоактивисты, члены шахтерских страйков, которые пошли маршем на Киев; крымские татары, вернувшиеся домой; ветераны Афганской войны, которые осознали её противоречивость.

"Мы делали проект "НАШІ 30" про начало 90-х, но на самом деле он основан на социологических исследованиях про те травмы, которые резонируют людям, связанные с потерей всего в начале 90-х, с тем колоссальным изменением, – отметила Наталья Гуменюк. – Мы перед самим сериалом делали большое исследование, которое называлось "От воен памяти к взаимопониманию", в котором с социологами изучали отношение украинцев к разным историческим событиям. И поняли, что действительно многие сейчас относятся к определенным страницам истории, как к политике. То есть люди в фокус-группе сидят, говорят про Вторую мировую войну, они реагируют точно так же, как на какое-то шоу. Как только ты начинаешь говорить об их реальной истории, скажем, о возвращении с Афганской войны, переживаниях, связанных с Чернобылем, люди раскрываются, и оказывается, что про историю люди разных политических взглядов могут вместе разговаривать. Они могут голосовать за разные партии, но готовы конструктивно говорить о противоречивых страницах истории".

Популярность аудиоформатов

Участники дискуссии также обсудили жанр исторических подкастов. Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отметила, что аудиоформаты набирают все большую популярность благодаря тому, что заставляют работать воображение и их можно слушать в фоновом режиме в любое время.

"Мы тоже в этом году сделали подкаст про 30 лет украинской независимости. И слушая его по пути куда-то, я наиболее отчетливо рисую в своём воображении всё происходящее. В том числе и референдум, и первые президентские выборы в Украине, и первый день провозглашения независимости из воспоминаний участников. С музыкой, которая подобрана исключительно хорошо. И мне это гораздо лучше представляется, чем даже видеофильм. Все мы живём в мире инфотейнмента, всем это уже понятно. Все должны конкурировать за качество контента с блогерами", – подчеркнула она.

Главный редактор NV.UA Юлия МакГаффи добавила, что подкасты и другие новые форматы позволяют актуализировать контент, не привязывая его к памятным датам.

"С точки зрения больших медиа в Украине у нас по таким темам, как трагедия Бабьего Яра, депортация крымских татар, все принято делать к дате. Например, к годовщине депортации крымских татар все быстро набежали, сделали материал, а потом "убежали". То же самое с Бабьим Яром: вспомнили, почтили память, забыли. Редакционная задача – держать эти темы в информационном поле. В том числе, естественно, в новых форматах, – отметила она. – Еще есть такая проблема в украинском обществе, что у нас ничего не бывает вне политики, за очень редким исключением. Это проблема номер один. Проблема номер два — это алгоритм реагирования аудитории на что бы то ни было. "Не читал, но осуждаю". И такие форматы, как подкасты, которые в тренде, все-таки немножко уменьшат количество вот этой аудитории, которая гневно осуждает, не читая и не слушая. Кто-то почитает и послушает".

Напомним: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" также запустил уникальный образовательный IT-продукт – онлайн-платформу "Красная точка памяти". Платформа станет инструментом для сохранения, изучения, исследования истории периода Второй мировой войны и Холокоста. Она создана как помощник учителям истории и предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся. Сама платформа и методические материалы для работы с образовательными проектами платформы одобрены Министерством образования и науки Украины.