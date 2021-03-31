Хочу рассказать про сегодняшнюю организацию закупок средств защиты для наших медиков.

На фото - хоздворик одной из городских больниц на востоке Украины, на котором сушатся постиранные защитные комбинезоны для медиков. Получил от знакомого, у которого там от короны спасали близкого человека. И он просил не называть город, чтобы никого из врачей вдруг не подставить.

Я не знаю, что там за комбинезоны сушатся, одноразовые или многоразовые, знаю только, что с мая прошлого года больницы уже не закупали многоразовую защиту, так как МОЗ озвучил четкие требования к защитным комбинезонам. И мы согласно этим требованиям проинвестировали и открыли новую фабрику "ТК-Медзахист", куда закупили новейшее немецкое оборудование для ультразвуковой пайки герметичных швов и с лета прошлого года она заработала.

И как раз на втором и третьем фото маленький кусочек забитого коробками с защитными комбинезонами склада "ТК-Медзахист". В конце прошлого года нам таки удалось выиграть тендер, проводимый ДП Медичні закупівлі України на поставку 305 тысяч защитных комбинезонов 4 класса защиты согласно ДСТУ EN-14126:2008.

До 20 января согласно договора мы их пошили и положили к себе на склад на ответ хранение, т.к. у заказчика складов не оказалось. И начали ждать, когда у нас заберут такую нужную всем медикам продукцию. Но увы, денег на развозку МОЗ своему закупщику ДП МЗУ выделить забыл. И нам теперь приходится тратить сотни тысяч гривен, чтобы развести все это по областям, отправлять своих сотрудников на сдачу продукции - и все это волонтерским методом, т.е. за свой счет! Мы много с 2014 г. занимались волонтерством, но до этого это всегда было делом добровольным...

Тем не менее мы и остальные производители СИЗов (компании "Киев-Гума" и "Венето-Мед"), заключившие договора с ДП МЗУ, приняли решение сделать это за свой сет. Представьте как обидно, когда так жизненно необходимая врачам продукция месяцами бесполезно лежит на складах. При этом, сроки сдачи по контрактам были крайне жесткие и за каждый день просрочки пошива взымались в декабре-январе неслабые штрафы!

Как в вопросах госуправления, так и в бизнесе, качество менеджмента проявляется в экстремальной ситуации.

Что сделал меньше чем за год частный бизнес ? :

- с нуля появились десятки новых фабрик и развернулось производство, вполне достаточное не только чтобы полностью закрыть внутренние потребности Украины в масках, комбинезонах и пр. СИЗ, но и работать на экспорт (хотя сегодня это крайне сложно, все страны теперь лоббируют собственных производителей и пробиться на европейский рынок проблемно из-за жестких ограничений);

- те производители, которые работают системно и на перспективу за несколько месяцев смогли получить необходимую международную сертификацию и подтвердить, в том числе, в европейских лабораториях соответствие качества изделий заявленному типу и классу защиты согласно международным нормам EN-14126:2008. Это непросто, долго и очень дорого, поверьте...

Что за это время сделали медчиновники, кроме провала с закупкой вакцины? :

- кабмин до сих пор не убрал нулевой НДС для импортной защитной продукции! Который был оправдан в марте-мае прошлого года (помните, как самолет за самолетом везли из Китая импортные маски и комбинезоны, забыв про то, что многие украинские фабрики быстро перестроили свое производство и тоже рассчитывали на эти заказы), но сейчас ставит нас в неравные условия с китайскими и прочими производителями! При этом, импортные костюмы закупались тогда из-за срочности ~ по 20$. А "Текстиль-Контакт" выиграл ноябрьский тендер ДП МЗУ по аналогичным изделиям с ценой менее 11$!

Союз производителей СИЗ Громадська Спілка "БіоМедЗахист" и Федерація роботодавців України уже который месяц пытаются донести во все чиновничьи кабинеты, что убирать нулевой НДС с импорта готовых защитных изделий нужно срочно, государство от этого теряет миллионы долларов. Все соглашаются, но на высшем уровне – тишина.

Кстати, при ввозе материалов для пошива медицинских СИЗ мы ввозной НДС платим, и при этом каким-то чудом умудряемся с китайцами конкурировать!

- контроль за качеством закупаемой на местах продукции, выдаваемой за медицинскую защиту, не организован, всем пофиг, что и с какими откатами на местах закупается. И закупается ли вообще вживую, так как продукция одноразовая, быстро списывается и концы в воду;

- до сих пор не отменена упрощенная (без торгов на Prozorro) закупка защитной продукции, что позволяет на местах творить в этой сфере все, что заблагорассудится. Что в итоге приводит к поставкам левой "гаражной продукции" не соответствующей никаким нормам (кроме требуемого процента отката). Единственная профессиональная организация в Украине - ДП МЗУ может закупать пока только для МОЗ, а МОЗу у них централизованно заказывать не хочет. И при этом не хочет предоставить им право централизованной закупки СИЗ для других заказчиков!

- от МОЗ до сих пор нет четких протоколов по инфекционному контролю, который бы предусматривал учет СИЗ, их правильное использование и утилизацию.

И что в итоге?

Знаете, сколько медиков заболевает за день?

Так вот, уже официальная цифра заболевших с начала пандемии - 43400 врачей. И если в прошлую волну заболевало по несколько десятков в день, то только 26 марта за одни сутки заболело 435 медработников! А официальная цифра летальных исходов медиков от covid-19, озвученная на днях Фондом соцстраха - 548 человек...

Но самое интересное, что с начала года госзакупок защитной медицинской продукции - ноль! Несмотря на новую волну заболеваний и выделенные в бюджете средства! В частности, нам свое производство пришлось остановить, а людей распустить в отпуск. Что будет дальше, не знаем. Но очередь из польских рекрутеров за нашими специалистами уже выстроилась...

Если не принять срочных мер, то в Польшу уедут не только оставшиеся врачи, но все те, кто что-то может тут своими руками производить и организовывать!