Жизнь в СССР на самом деле была ужасной: пять доказательств

Дефицит товаров и постоянные очереди – первое, что приходит на ум при упоминании СССР. На самом деле, ностальгировать по тому периоду могут только те, кто готов закрыть глаза на тотальные репрессии, информационный вакуум и отсутствие свободы выбора.

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Жизнь в СССР на самом деле была ужасной, и OBOZ.UA приводит этому пять доказательств. Даже с жильем и медициной были проблемы.

Доказательство 1

Начнем с самого очевидного – дефицита. Сейчас полки супермаркетов изобилуют разнообразием товаров. В любом магазине возле дома можно купить все необходимое. Или вообще заказать доставку. А вот в СССР приобрести что-нибудь качественное и вкусное было непросто. Дефицит касался всего – и одежды, и бытовой техники и продуктов питания. Плановая экономика просто не могла учесть настоящие потребности населения. Многочасовые очереди в ожидании поставки товара были нормой для советского человека – и не факт еще, что, отстояв очередь, товар удастся приобрести.

Доказательство 2

Еще одно доказательство – железный занавес и информационная изоляция. О путешествиях за границу можно было только мечтать. Существовала настоящая информационная блокада, ограничившая доступ в том числе и к мировым знаниям и технологиям. Капиталистический запад в представлении советского человека постоянно "загнивал".

Доказательство 3

Советская медицина имела в основе доступность. Даже в самых отдаленных районах должны быть больницы, поликлиники или хотя бы фельдшерские пункты. На самом же деле качество медицинских услуг было очень низким. А купить лекарство и вообще часто было невозможно. Дефицит был повсеместным – ощущалась нехватка в самых необходимых лекарствах: от обезболивающих до антибиотиков.

Доказательство 4

Самореализация – совсем не то, к чему должен был стремиться советский человек. СССР – это об отсутствии свободы выбора и возможностей предпринимательства. Открывать собственное дело в СССР было мало того, что сложно, да еще и опасно. Предпринимателей обвиняли в спекуляции – а это было серьезное преступление. Самореализация вообще не вписывалась в тогдашнюю идеологию. Работать нужно было во благо общества и государства, а людьми с хорошей карьерой считались только те, кто работал в партийном аппарате.

Доказательство 5

Любящие ностальгировать по СССР в первую очередь упоминают о доступности жилья. Жилье действительно строили – это факт. Но обычно это были крошечные помещения с минимальными удобствами. Перегородки между стенами были как из картона – слышно было всех соседей. На стандартных кухнях в 4-6 метров с маленькими окнами должны были уместиться и кухонные приборы и стол для всей семьи. Такие условия точно не способствовали уюту. Квартиры обещали всем, но семьи с детьми могли годами жить в коммуналках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во времена СССР законы не только регулировали повседневную жизнь, но и накладывали жесткие ограничения на профессиональный и личный выбор людей.

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